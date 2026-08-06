Casi 40.000 servicios de UTE permanecen sin conexión

La normalización de los servicios “llevará algún tiempo y también dependerá de la mejoría de las condiciones climáticas en las próximas horas”, informó el ente.

Continúa el ciclón extratropical que aún afecta a buena parte del país, y según datos de la UTE, un total de 39.318 usuarios del servicio de suministro eléctrico permanecían sin conexión hacia las 17.30 del jueves.

En un comunicado difundido en la tarde de este jueves, la UTE catalogó al fenómeno meteorológico como “el más importante de los últimos años”, e informó que producto de ello se constataron “severas afectaciones” en varias de las instalaciones que tiene en la zona costera del país, entre los departamentos de Rocha y Montevideo. “Dicha zona es la más poblada del país y, por tanto, con mayor cantidad de instalaciones eléctricas”, agregaron.

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, se constataron 375.800 desconexiones a lo largo del día y hasta las 13.00 del jueves producto de las inclemencias climáticas: 114.000 durante el comienzo del día, a las que se sumaron 12.000 “por [desconexiones] de la red de alta tensión del sistema de transmisión, que fueron repuestas en breves minutos”. En tanto, hacia las 13.00, un total de 41.800 servicios permanecían sin tensión, aunque aclararon que “aún restan evaluaciones por realizar, ya que las afectaciones mayores están en curso”.

Según el mapa interactivo de la situación del servicio eléctrico, cuyos últimos datos corresponden al estado del sistema hacia las 17.30, la mayor cantidad de servicios afectados se concentraba en el departamento de Rivera, con 10.533. Le siguen Cerro Largo, con 8.257, y Rocha, con 5.135. Completan la serie, y en menor medida, Soriano (3.550), Treinta y Tres (3.351), Lavalleja (1.619), Montevideo (1.297), Durazno (1.101), Maldonado (1.016), con el resto de los departamentos contabilizando cantidades menores a los 1.000 clientes desconectados.

Desde UTE indicaron que se llevarán adelante diferentes tareas para restablecer los servicios de suministro, algo para lo que se dispondrá el desplazamiento de cuadrillas de otras regionales para atender la situación, que “se localiza en la zona sureste del país”. El organismo indicó que, con ese fin, habrá alrededor de 1.500 funcionarios en 60 cuadrillas desplegadas a lo largo de la zona afectada, de manera de garantizar “la atención de la emergencia y reconstrucción”.

“Todas nuestras brigadas operativas y técnicas trabajan respetando especialmente las condiciones de seguridad, buscando la identificación de los daños con mayor precisión y posterior resolución. No obstante, la normalización total de los servicios llevará algún tiempo y también dependerá de la mejoría de las condiciones climáticas en las próximas horas”, concluye el comunicado.

Bomberos efectuó cerca de 50 intervenciones

La Dirección Nacional de Bomberos participó en 48 intervenciones motivadas por las inclemencias del tiempo a lo largo del jueves.

La mayor cantidad de siniestros registrados se dio en la región V, que comprende a los departamentos de Cerro Largo, Lavalleja y Treinta y Tres. En total, se realizaron 22 intervenciones: seis llamados correspondieron a voladuras de techo, 11 a árboles caídos y dos a columnas de alumbrado público, al tiempo que se efectuaron tres inspecciones.

Por su parte, en la región II –Rivera y Tacuarembó– hubo 13 intervenciones: siete casos de voladuras de techo, tres árboles caídos y las caídas de una columna del alumbrado público y una ventana, así como el derrumbe parcial de una finca.

Le siguió región I –Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro– con un total de ocho intervenciones. En ese caso, el organismo respondió a cuatro voladuras de techo y dos árboles caídos en la vía pública, al tiempo que efectuó dos inspecciones.

Finalmente, hubo una inspección por el ingreso de agua a una vivienda en la ciudad de Carmelo, en Colonia, y el corte de un árbol en Florida.