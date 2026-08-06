El ministro de Trabajo dijo que van a evaluar “los mecanismos” para compensar a “los usuarios de la salud que se les ha cobrado” el timbre a partir de la iniciativa de la Caja de Profesionales, ya que es “indebido”

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo a Panorama informativo de la diaria Radio que van a evaluar “los mecanismos” para compensar a los usuarios de la salud a los que se les haya cobrado timbres profesionales en mutualistas a partir de esta semana por resolución del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), pese al decreto del Poder Ejecutivo que lo dejó sin efecto.

El jerarca dijo que le consta que en algunos prestadores de salud “estaban haciendo anuncios o preanuncios” respecto a que la medida se efectivizaría a partir de agosto, aunque el gobierno ya había anunciado que la dejaría sin efecto. Castillo señaló que en la órbita del MTSS circuló un mensaje de una funcionaria que advertía que su mutualista había informado que a partir del 1° de agosto se ejecutaría el cobro del timbre profesional en actuaciones médicas a pesar del decreto que lo anuló, aunque al poco tiempo el prestador de salud rectificó su posición.

Castillo sostuvo que se comunicará “en principio con integrantes del [Poder] Ejecutivo” a los efectos de “tomar las medidas para que, primero, se respete lo que está legislado y lo que está publicado”, y luego para compensar a “todos los usuarios de la salud a los que se les ha cobrado esto”, ya que es “indebido”. El ministro subrayó que “con fecha 31 de julio se hizo visible” el decreto, que está publicado en el Diario Oficial desde el 3 de agosto.

Castillo dijo que, una vez que se conoció la iniciativa de la CJPPU para cobrar el timbre, la decisión de dar marcha atrás se tomó en función de que “no se ajustaría a la ley” ni a las “intenciones del gobierno” por “recargar más al usuario”.

El directorio de la CJPPU trasladó al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, una propuesta para que un “3% o 4%” del 10% de IVA que grava a la salud se destine a la paraestatal y no al Banco de Previsión Social. Al respecto, Castillo indicó que “está claro que están insistiendo por otro lado en tratar de hacer más caja” y que, por el momento, no le consta la posibilidad de una intervención por parte del Poder Ejecutivo, en línea con lo que puso sobre la mesa el titular de la CJPPU, Andrés Pérez.

Diálogo Social: “Lo que no se puede hacer ahora” quizá sí “más adelante”

Aunque sí implementará un “conjunto de transformaciones” en el régimen de las AFAP, el gobierno finalmente no contempló la recomendación de crear un organismo público que gestione las cuentas de ahorro individual. Consultado al respecto, Castillo dijo: “Nosotros queremos discutir esto y seguramente se va a discutir en el Poder Ejecutivo a los efectos de buscar las formas”, y agregó que “lo que no se puede hacer ahora, en determinado contexto”, quizás sí podría analizarse “más adelante”, sin “desechar lo que es el producto del Diálogo Social”, aunque no determinó fechas.

Desde el PIT-CNT indicaron que la relación con el gobierno quedó “casi pendiente de un hilo” tras las medidas adoptadas. Castillo respondió que, si ese es el escenario, “lo que hay que hacer es recomponer la confianza rápidamente”; en lo personal, afirmó que no siente que “les haya perdido la confianza a los sectores sociales, a los sindicatos ni a los empresarios”.

Castillo cuestionó la imposición de “condiciones para recibir deportados” de Trump

Castillo también opinó con respecto al diálogo entre el gobierno uruguayo y el estadounidense para recibir a deportados del gobierno de Donald Trump. En su visión, “no es lo mismo recibir inmigrantes” –como Uruguay ha hecho “a lo largo de su vida”– que recepcionar a “expulsados de otro país”. “Uruguay es un país de inmigrantes, es un país de puerta abierta para las poblaciones migrantes, lo ha sido siempre. Otra cosa es que nos vengan a imponer determinadas condiciones para recibir deportados. Eso es una cosa que tiene otro tipo de discusión”, afirmó.

En una cita al canciller Mario Lubetkin, afirmó que existieron “varios planteos de esas características de hace un tiempo atrás para adelante”, pero el país “no ha aprobado ninguna situación” en esos términos. A su vez, le consta que en el próximo Consejo de Ministros habrá “información acabada de cuál fue el planteo, de cuáles fueron las condiciones y tomar la decisión política definitiva”, aunque a nivel personal marcó que tiene esa postura ya tomada y que le resulta “muy difícil variar una posición en torno a la cultura del pueblo uruguayo”.

Acuerdo en la construcción El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cámaras empresariales alcanzaron un acuerdo para pasar a un régimen de 40 horas semanales sin pérdida salarial. Consultado al respecto, Castillo dijo que “varios lo han calificado de histórico”. El ministro señaló que las demandas laborales mundiales apuntan a que los avances científicos y tecnológicos “salpiquen un poco” a los trabajadores porque “hace más de 130 años” que se trabaja ocho horas a pesar de “avances notorios en materia de la productividad y la eficiencia”. Lo catalogó como “un salto en esa dirección”, dijo que es “removedor” y adelantó que tendrá “incidencia en el resto del mundo del trabajo”. “Donde no se puede aplicar una reducción de una jornada específica o de una semana concreta se puede compensar con menos días de trabajo a lo largo del año sin pérdida de salario”, apuntó sobre otras ramas. Sobre la aplicación en la construcción, dijo que “seguramente tenga que ver con la empresa, la obra y, además, con los niveles distintos de avance de obra”, al tiempo que existe la posibilidad de que “cuando por el ritmo de trabajo se necesite mayor concentración de horas una semana, pueda compensarse en la otra”.

Despidos en Vibrantz Color: “Es irreversible” Sobre los despidos en Vibrantz Color, Castillo afirmó que la empresa ya manifestó que “es irreversible”. Cuestionó el “mensaje” que se dio al despedir a los trabajadores inmediatamente después de finalizar la jornada y aclaró que “no es ese el escenario” que buscan ni “el mejor” para las relaciones laborales. El MTSS “no estaba al tanto” y, dado que la empresa seguramente “lo debe haber pensado y madurado” con semanas de anticipación, reivindicó que “se tenga una herramienta en donde haya un preanuncio”, ya que cuando los trabajadores cobran su salario “una parte ya la está debiendo”.

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