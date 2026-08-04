El Sunca y las cámaras empresariales firmaron un preacuerdo que contempla la reducción de la jornada laboral a 40 horas por semana

El nuevo convenio colectivo tendrá una duración de cinco años; falta que la asamblea de trabajadores lo ratifique en los próximos días.

El Sindicato Único de la Construcción y Ramas Afines (Sunca) y las cámaras empresariales (Cámara de la Construcción del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, la Liga de la Construcción del Uruguay y la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este) alcanzaron este martes un preacuerdo para firmar un convenio colectivo de cinco años de duración.

Tras semanas de negociaciones, en una reunión bipartita que duró aproximadamente 18 horas (comenzó en la tarde de este lunes), ambas partes lograron cerrar varios de los puntos centrales que estaban en discusión, entre ellos, la rebaja de la jornada laboral a partir de 2027.

El Comité Ejecutivo del Sunca se reunirá este miércoles para analizar el preacuerdo y posteriormente fijará día y hora para hacer una asamblea general de trabajadores, que tendrá que ratificar o rechazar el preacuerdo alcanzado en las negociaciones.

Como parte del acuerdo, desde este martes el Sunca levantó en todo el país aquellas medidas o acciones que venía aplicando mientras se desarrollaban las negociaciones. Como contrapartida, las empresas que habían enviado a trabajadores al seguro de paro tienen hasta el viernes 7 inclusive para reincorporarlos a sus planillas.

Acerca del convenio acordado, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo este martes a la diaria que es “un acuerdo histórico”, en el que se logró avanzar “sobre gran parte de la plataforma, no solamente en términos salariales, donde el preacuerdo comprende que a lo largo del convenio habrá crecimiento del salario, sino también en la aplicación de la reducción de la jornada del tiempo de trabajo. Habrá una reducción progresiva de una hora durante los primeros cuatro años que garantiza que al final se trabajará 40 horas semanales y sin pérdida de salario. Eso para el Sunca es un elemento muy importante”.

El dirigente adelantó que se acordó que los trabajadores puedan realizarse exámenes médicos y controles preventivos, “un tema que al sindicato le preocupaba”. Dijo, además, que “se pactó la ampliación de las libertades sindicales para las delegadas y delegados de seguridad y que tengan no solamente horas de capacitación, sino también que puedan efectuar recorridas en los centros de trabajo”.

El abordaje y la atención a los problemas de salud mental y el consumo problemático de sustancias también estará incluido en el futuro convenio colectivo. “En referencia a las políticas de empleo, avanzamos a partir de lo que fue el convenio de 2023, de incluir al departamento de Canelones en una forma de ingreso de los trabajadores a través de sorteos”, agregó.

En “función del cambio climático”, el acuerdo introduce protocolos de acción y establece que “los trabajadores recibirán prendas y calzado para realizar sus tareas, considerando precisamente las condiciones climáticas”.

“En líneas generales, creemos que es un muy buen acuerdo, que refleja el sentir de los trabajadores y también las necesidades que tenemos como industria de seguir avanzando en esa dirección”, dijo el dirigente.

En cuanto a la periodicidad de los ajustes salariales, habrá un primer ajuste que es retroactivo por este año y luego habrá ajustes anuales. “El primero es el 1° de abril de 2026, después va a haber otro el 1° de abril de 2027, y así sucesivamente”, dijo.

Con respecto a la construcción de un centro CAIF en Maldonado, comentó que “eso quedó acordado y establecida la conformación de una comisión de trabajo que va a analizar las necesidades del departamento y la ubicación de ese centro. Una vez que se haya hecho esa evaluación y ese estudio -que tiene un plazo de 120 días-, se estaría definiendo la instalación del centro de atención a la primera infancia en 2027”, detalló.

Sobre el ingreso de la mujer a la industria y las oportunidades de trabajo para los trabajadores mayores de 50 años, expresó que se acordó la creación de una comisión para trabajar al respecto. Según dijo, son temas que fueron “abordados, contemplados y acordados” y que, “además de lo que ya hay acordado en cuanto a sorteos, se agregan grupos especiales, como en el caso de personas con discapacidad, mujeres y personas que provienen de la Dirección Nacional del Liberado o jóvenes que mantuvieron algún conflicto con la ley. Todos son avances muy significativos”.

Sobre las negociaciones, dijo que fueron reuniones bipartitas, aunque el viernes hubo una en el Ministerio de Trabajo que duró algunas horas. Sostuvo que la última reunión con las cámaras empresariales se inició en la tarde del lunes y finalizó en la mañana de este martes. Adelantó que este miércoles el Sunca se hará presente en el Ministerio de Trabajo para presentar el preacuerdo.

Alejandro Ruibal: “Un acuerdo muy importante”

El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, dijo a la diaria que “en una lectura primaria es un preacuerdo muy importante por varias razones, y una de ellas es que el Sunca ha tenido una plataforma con ejes grandes y trascendentes, como la reducción de la jornada laboral, pero otros también. Fue trabajoso y complejo, pero llegamos a un acuerdo que contiene muchísimos temas y cláusulas”.

“Lo que quiero resaltar es que se llega a las 40 horas semanales de trabajo. Se realizará la reducción de manera escalonada y se hace un convenio por primera vez a cinco años. Entonces, creo que son todos puntos a destacar”, precisó Ruibal. “Ahora lo que hay que hacer es enfocarse a trabajar, a recuperar terreno y que las obras rindan dentro del marco de lo que se acordó”, manifestó.

El empresario comentó que “falta que el Sunca ratifique el acuerdo y que a su vez levanten las medidas, y que nosotros retomemos a la gente que está en el seguro de paro”. Consultado sobre si la Cámara de la Construcción está conforme con las negociaciones y el resultado, respondió que, “como en toda negociación, uno va dejando prendas, pero, al fin y al cabo, estamos conformes de llegar a un acuerdo. Me hubiera gustado no tener que pasar por todo esto, pero uno no maneja todas las variables”.

Ruibal resaltó también que “a este acuerdo se llegó de manera bipartita”, pero “con algunas intervenciones puntuales en los momentos más complicados del Ministerio de Trabajo, en particular, del ministro de la cartera, Juan Castillo”.

Además, señaló que es muy relevante que se haya alcanzado un acuerdo en temas como salud mental e infancia, con referencia a la construcción del centro CAIF en Maldonado.