Empresarios y Sindicato del Medicamento alcanzaron un acuerdo y firmarán un nuevo convenio colectivo

Ambas partes decidieron aceptar y aprobar una propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; el acuerdo será a tres años e incluirá una cláusula de paz.

La Asamblea General del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) se reunió este jueves y aprobó una propuesta realizada días atrás por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en las negociaciones con dos cámaras empresariales para alcanzar un convenio colectivo a nivel nacional. Las cámaras también aceptaron la propuesta de la secretaría de Estado. El acuerdo es por tres años y su vigencia será desde la fecha en que sea firmado, formalidad que está prevista que se cumpla en la próxima semana.

Las negociaciones habían sido instaladas nuevamente semanas atrás por la intervención y participación del MTSS luego de que, producto del estancamiento de las negociaciones, el sindicato aplicara principalmente en Montevideo diversas acciones, como paros fraccionados, manifestaciones y movilizaciones.

La secretaria general de SIMA, Zoya Franco, comentó a la diaria este viernes que “la propuesta ministerial para alcanzar un nuevo convenio en el marco de los Consejo de Salarios fue aprobada por amplia mayoría”. El convenio establecía para este año, de acuerdo a las pautas del gobierno, asegurar que no haya pérdida de salario. “Por cómo se vienen comportando las pautas, estamos muy seguros de que le ganemos un 1% de incremento de salario real”, dijo Franco.

Explicó que para 2027 los trabajadores se aseguran un 2% de incremento de salario, y el mismo porcentaje en 2028. Por su parte, se acordó entre las partes un incremento de salario diferenciado de un 1% más para el primer año a los trabajadores tercerizados y una cláusula que pondera su antigüedad y conocimiento del trabajo en las plantas, señaló la dirigente.

Asimismo, las partes acordaron cinco días pagos al año por internación, ya sea domiciliaria u hospitalaria, o reposo domiciliario y también 15 horas pagas al año por otro tipo de cuidados y trámites de carácter personal en el núcleo familiar y para aquellos que tengan personas a cargo. “En los próximos días las partes se reunirán para afinar la redacción”, indicó Franco.

Acerca del resultado de las negociaciones, expresó que “para el sindicato es un convenio histórico porque introduce las horas de cuidados, que es una reivindicación que el gremio viene realizando desde hace varias rondas de los Consejos de Salarios. Si bien quedó por el camino la posibilidad de la reducción horaria, que no se permitió avanzar en esa dirección, se entiende que el tema quedó instalado y que se plantea en todo el país; este tema en algún momento se retomará”.

Al respecto, dijo que “esta es una industria que tiene todo para aplicar la reducción de la jornada laboral y es una reivindicación que el sindicato continuará trabajando”.

“Para SIMA, es un buen convenio colectivo”, afirmó, y agregó que “fue una lucha muy dura en las negociaciones”, que tuvo “dos meses de conflicto permanente, pero se llegó a buen puerto”. “Este sindicato dio un paso cualitativo en cuanto a las conquistas y los derechos para los trabajadores de la industria”, sostuvo.

Consultada sobre si el convenio incluye una cláusula de paz, respondió que “SIMA viene con cláusula de paz desde hace varios convenios, y estipula que las partes antes de actuar deben cumplir con determinadas instancias, las cuales constan de varias etapas, entre ellas las negociaciones bipartitas en primera instancia y tripartitas como segunda opción. Cuando se realice la redacción del nuevo convenio colectivo se discutirá si se mantiene la misma cláusula o si se modifica. Seguramente el convenio tenga cláusula de paz”.