Colonización mostró a aspirantes los predios para los seis tambos en María Dolores

El presidente del instituto dijo que en los llamados es evidente “una enorme demanda, mucho mayor a la oferta”. El banco forrajero de las gremiales cosechó más de 6.700 toneladas de maíz para 381 productores.

A 16 días del cierre del llamado para las postulaciones a las seis fracciones lecheras del Polo de Desarrollo Tecnológico en Florida, el Instituto Nacional de Colonización (INC) llevó a cabo la tercera jornada de recorrida por los predios en los que estarán ubicados los establecimientos, en la exestancia María Dolores.

Ante aspirantes, productores gremialistas, integrantes de grupos de colonos y representantes de las diferentes instituciones que participan en la Mesa de Desarrollo Rural, los técnicos de la Regional Florida y del Departamento de Selección de Aspirantes detallaron los criterios del llamado y encabezaron, junto con el presidente del INC, Alejandro Henry, el tránsito entre rastrojos de maíz y cultivos de avena y trigo, con pivots de riego en el horizonte, hacia las fracciones en las que Mevir construirá las casas y las salas de ordeñe.

Son seis fracciones de un promedio de 145 hectáreas que tendrán también acceso a agua y el tendido del suministro de energía de UTE. El llamado cierra el 14 de agosto, tras lo cual se inicia el proceso de selección y adjudicación, con la meta de que los seis nuevos colonos comiencen a remitir en la primavera de 2027.

El gerente regional, Leonardo Piedra Cueva, explicó que la mayoría de los predios tendrá incluso un acondicionamiento productivo. “A través de una licitación, se adjudicaron 530 hectáreas que explota un agricultor con la siembra de avena y trigo. El compromiso del agricultor es dejar sembrado 25% del área con pasturas y el resto con cultivos de servicios”. Henry remarcó, en ese sentido, que “se va a comenzar con mucho forraje implantado, lo que significa un costo importante para el arranque”.

Los colonos a los que se les adjudiquen los predios tendrán la oportunidad de afrontar el pago de la renta recién a partir del segundo año. En el segundo pagarán el 20%, con un incremento anual del 20% del total hasta llegar al 100%. El presidente del INC indicó a la diaria que “se va a controlar que esos fondos que no se van a pagar como renta se reinviertan en el predio”.

La “enorme demanda” de Colonización

Recién sobre el cierre del llamado se podrá conocer la cantidad de postulantes que se presentaron. De todos modos, la estadística interna en el INC deja en evidencia “una enorme demanda, mucho mayor que la oferta que tenemos”, según señaló el presidente del organismo. A un reciente llamado en el departamento de Colonia, para dos fracciones, se presentaron más de 170 aspirantes. “Eso nos redobla a pensar, a imaginarnos cosas. Estamos pensando que los campos de recría, además de ser un lugar al que los productores lleven sus animales, también sean un lugar de iniciación para que la gente pueda llevar diez, 15 o 20 animales y empezar así su actividad productiva; que sea una escuela de trabajo”.

El sociólogo Martín Toledo, actual gerente general del INC, en el desarrollo de una investigación para su doctorado en ciencias agrarias identificó que desde 2015 a 2023 se presentaron 8.300 postulaciones, lo que abarca a unas 28.000 personas.

Existe “un núcleo duro de demanda” y la ganadería es el rubro que más postulaciones recibe, seguido por la lechería. En esta actividad hay unas 1.500 familias solo en el sur del país. El trabajo, que va camino a la publicación, identifica una “demanda insatisfecha genuina” que, entre los diferentes rubros, alcanza a más de 2.500 familias que reúnen las condiciones para explotar un predio al cumplir con el perfil de productor familiar y tener la necesidad de acceder a la tierra para mantenerse en la producción. Para satisfacer esa demanda genuina se necesitarían unas 200.000 hectáreas.

Más de 6.700 toneladas de maíz

La principal actividad en María Dolores ha estado en los cultivos, sobre una superficie de 1.200 hectáreas, en la experiencia de banco de forraje desarrollada por cinco gremiales junto con el INC y el Instituto Nacional de la Leche. En maíz produjo una cosecha de más de 6.700 toneladas para distribuir entre 381 productores, a un valor final menor al del mercado. La avena implantada actualmente opera como puente verde para mejorar el cultivo posterior, que será maíz, explicó Henry Rodríguez. “Después del maíz, se comienza una rotación con forrajeras que irán definiendo los técnicos de acuerdo con la capacidad de los suelos”, añadió.

Hoy la superficie del riego alcanza las 950 hectáreas y se proyecta que, con algunas mejoras, llegue a ser de 1.200 hectáreas. En ese frente se avanza en el desarrollo de un proyecto de trasvase de agua del río Santa Lucía hacia la represa para que cada etapa de riego se inicie con la represa completa. Además, existe un proyecto de corral de engorde para el que se agregará una nueva pileta a las dos ya existentes. “Con esto cuidamos la cuenca, porque los efluentes van a volver a la tierra mediante los pivots de riego y no van a contaminar la cuenca del Santa Lucía”, afirmó.

El corral se hará en una licitación por tres años. Terminado el período, “se hará una evaluación para ver cómo seguimos”, dijo. “De no haber interés de las gremiales o no tener capacidad para llevarlo adelante, lo seguiremos licitando por el tiempo que sea necesario”.

En cuanto a incrementar o no la cantidad de fracciones destinadas a tambos, señaló que es algo que “se está discutiendo con la gente en el territorio para ver cuál es la mejor alternativa”. “En la medida en que se pueda aumentar el banco de forraje de 1.200 a 2.500 hectáreas, lo veíamos como de mayor impacto en pequeños productores. Si las gremiales se animan a plantar 2.500 hectáreas de cultivos para asistir a los 381 productores en la zona de influencia de María Dolores, vamos a ir por ese camino”, dijo.

Sin plazos para el polo educativo

Henry resaltó el trabajo interinstitucional que hace posibles los avances en el Polo de Desarrollo Lechero Tecnológico, al que “se van sumando productos que en principio no estaban previstos”. Se prevé utilizar el casco, que en un primer momento iba a ser vendido, como un centro educativo y de transferencia, junto con la Administración Nacional de Educación Pública, UTU, la Universidad Tecnológica y la Universidad de la República (Udelar). De todos modos, todavía no hay fechas establecidas para la cristalización del proyecto.

También se planifica una experiencia en olivocultura, aprovechando los olivares ya existentes en María Dolores. Todavía no se ha definido cómo se desarrollará la experiencia. El director de Desarrollo Sostenible de la Intendencia de Florida, Arturo Torres, dijo a la diaria que se intentará una experiencia en coordinación con la Udelar y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre otras instituciones, en un rubro que ya es explotado en el sureste del departamento. “Mucha gente de Florida no conoce que en Florida tenemos olivares premiados a nivel mundial”, comentó.