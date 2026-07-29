Trabajadores de la organización civil Otras Manos mantienen un paro por tiempo indefinido

En una nueva instancia en el Ministerio de Trabajo, con participación del sindicato Sutiga y el Mides, los trabajadores no obtuvieron una respuesta sobre cuándo cobrarán el salario correspondiente a junio.

Unos 80 trabajadores que cumplen tareas para la organización de la sociedad civil Otras Manos, en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), decidieron mantener el paro por tiempo indefinido que comenzó el pasado sábado. La decisión fue adoptada en una asamblea este martes, luego de una instancia tripartita entre el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), el Mides y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por intermedio de la Dirección Nacional de Trabajo, para abordar el atraso en el pago de los salarios.

Marcelo Bentos, integrante de la dirección nacional de Sutiga y vocero del núcleo sindical de Otras Manos, dijo a la diaria este miércoles que, tras la decisión de mantener el paro, “por ahora no hay mucha más información, porque al ir evaluando la medida día a día hay otros temas que quedan en segundo plano”.

Sostuvo que, tras la nueva convocatoria al MTSS, los trabajadores “no están satisfechos con las respuestas que está dando el Mides”. “Hace mucho tiempo que estamos esperando respuestas concretas respecto de estos temas, sobre todo para asegurar el pago de los salarios, y no hemos tenido éxito en eso”, afirmó.

Con relación a lo planteado durante la instancia tripartita, señaló que las respuestas “tuvieron que ver con el acceso de la organización Otras Manos a un préstamo de República Microfinanzas para financiar los salarios adeudados”. Agregó que, respecto de los próximos pagos, “existe nuevamente la incertidumbre sobre si el Mides aprobará nuevas partidas de dinero. No hubo otra respuesta, por lo que para los funcionarios es insuficiente”.

Sobre la posibilidad de acceder al préstamo, explicó que “es un crédito que exige que la organización tenga las rendiciones al día; de lo contrario, es difícil que se otorgue”. A su entender, esto “también habla de la responsabilidad del Mides en este tema, porque los privados tienen sus problemas y los hemos señalado, pero hay una cuestión administrativa y burocrática que es compleja”. “Esto no se ha podido o querido solucionar desde el Mides. Se han presentado alternativas, como un fideicomiso, pero no recibimos respuestas concretas”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que las explicaciones brindadas por los representantes del Mides sobre los pagos y los atrasos “no convencen, porque seguimos con este problema desde hace un año y medio. Los tiempos han sido muy largos”. Agregó que el atraso actual corresponde al salario de junio, cuando faltan pocos días para que finalice julio. Recordó, además, que en otras oportunidades los pagos también registraron demoras de varios días e incluso semanas.

“Estas cuestiones que tienen que ver con rendiciones, préstamos y partidas a los trabajadores no nos ponen un plato de comida en la mesa. Estamos cansados. Cada vez que vamos a una tripartita tenemos respuestas de ese estilo y no sucede nada”, sostuvo. En ese sentido, consideró que “es un tema político que involucra a Presidencia, al Ministerio de Economía [y Finanzas], al Mides y a la administración en general, por seguir manteniendo las tercerizaciones y entregando la ejecución de políticas públicas a privados”.

Bentos también destacó la importancia de mantener la medida de “no recepcionar cupos”, que, según explicó, “está siempre presente” en varios dispositivos de primera atención, como refugios nocturnos y de contingencia donde existen núcleos sindicales. Señaló que la medida “repercute mucho en lo económico, porque se pierden cupos que luego deben recuperarse cuando se abren nuevos centros”. En ese sentido, dijo que “parece contradictorio que se haga énfasis en destinar presupuesto para personas en situación de calle, infancias y adolescencias y que al mismo tiempo existan problemas para pagarles a los trabajadores”.

Sobre el ánimo de los funcionarios, afirmó que están “extremadamente molestos con este tema”. Si bien muchos cuentan con apoyo familiar, advirtió que para otros la situación implica atravesar “escenarios críticos, como inseguridad alimentaria e incluso desalojos”. “Todo es muy complejo y no sentimos que haya existido una postura empática por parte del gobierno. Nos expresan argumentos administrativos que al final son una lavada de manos, y con eso la famosa burocracia”, sostuvo.

Explicó que la medida de paro por tiempo indefinido implica el retiro de los equipos de sus lugares de trabajo y la suspensión de la recepción de nuevos cupos. Además, los trabajadores permanecen en asamblea permanente. “Ya sabemos que cuando se levante el paro vamos a tener que volver a tomar medidas de contingencia para el próximo pago”, afirmó.

Consultado sobre el acatamiento de la medida, indicó que en algunos centros hay funcionarios que, pese a no haber cobrado sus salarios, continúan trabajando y optan por aplicar otras medidas sindicales.