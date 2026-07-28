Frigorífico Carrasco: gobierno solicitó a Minerva Foods que presente un plan de trabajo

Juan Castillo junto a una delegación de la Federación Obrera Industria de la Carne y Afines, el 27 de julio, en el Ministerio de Trabajo.

Una delegación de la Federación de Obreros de la Industria Frigorífica y Afines (Foica) se reunió este lunes con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, en la secretaría de Estado por el vencimiento del seguro de paro de poco más de 550 trabajadores del frigorífico Carrasco, el 30 de junio.

Al finalizar la reunión, el presidente de la Foica, Martín Cardozo, dijo a la diaria que “el encuentro con el ministro fue bastante extenso” y que se habló de una reunión celebrada la semana pasada entre los ministerios de Trabajo, Industria y Economía con la dirección de la empresa Minerva, por el futuro laboral del frigorífico Carrasco. El dirigente destacó que los ministerios le solicitaron a la empresa que presente un plan de trabajo para definir el futuro de ese establecimiento. Dijo que “se le pide a la empresa un plan para que no especule con los fondos del Estado”.

Cardozo comentó que el pedido de presentación de un plan responde a que la empresa “aún no ha resuelto decisiones que son centrales, tales como si llevará la reapertura del frigorífico, si se retomará a los casi 600 trabajadores que integraban la plantilla, si cerrará la planta definitivamente, si se despedirá a los trabajadores, o si en caso de reabrir se abastecerá el mercado nacional o internacional, entre otras resoluciones”.

Adelantó que en la próxima semana habrá una nueva reunión entre representantes del gobierno y la empresa “para explicarle que con el transcurso de los días se agota el margen de días concedido para presentar ese plan”. Agregó que “en base a lo que plantee la empresa, se expresará la exposición de motivos para extender el subsidio por desempleo. Si la empresa dice que no retoma los trabajos y las actividades, tendrá que despedir a los trabajadores y ahí no habrá extensión de seguro”.

Cardozo indicó que se “esperará hasta el lunes 3 o martes 4 de agosto, y en esos días habrá una nueva reunión entre la Foica y el ministro Castillo; ahí, en base a lo que comunique la empresa, se avanzará o no en estos temas y se estará resolviendo como sindicato cómo seguimos. La situación tiene a los trabajadores molestos”.

“Actualmente, estamos en la situación de despido masivo y sin cobertura de seguro de paro para casi 600 trabajadores desde el 30 de junio, a la espera de que esta multinacional resuelva cuál será nuestro futuro laboral. Esto también pone en una situación incómoda a nuestro canal principal, que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, afirmó Cardozo.