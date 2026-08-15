El Centro de Maquinistas Navales lamentó el fallecimiento de trabajador indonesio

Desde la organización se pide que la Fiscalía General de la Nación investigue qué sucedió con el trabajador, cuyo cuerpo fue encontrado en la playa del Cerro.

A través de un comunicado, el Centro de Maquinistas Navales lamentó este sábado el fallecimiento de un tripulante indonesio, cuyo cuerpo fue encontrado en los últimos días en la playa del Cerro. En la declaración se señala que, según informó la Armada Nacional, “el trabajador pertenecía a un buque de bandera china que se encontraba fondeado frente a Montevideo”.

“No afirmamos que exista relación entre este fallecimiento y las situaciones que venimos denunciando, pero sería irresponsable ignorar las preguntas que este hecho vuelve a poner sobre la mesa”, expresó el centro, que desde hace ya varios meses “viene denunciando la situación de trabajadores indonesios”.

“¿Estamos controlando realmente quiénes trabajan a bordo de los buques que llegan, fondean y operan en nuestras aguas? ¿Quién controla sus títulos, sus condiciones de trabajo y su seguridad? ¿La bandera extranjera alcanza para que Uruguay mire para otro lado? No prejuzgamos. Preguntamos”, manifestó el centro en el comunicado.

En diálogo con la diaria, Facundo Montaña, dirigente del Centro de Maquinistas Navales, manifestó: “Lo que el centro no quiere que pase es que las banderas extranjeras se conviertan en banderas de impunidad dentro de aguas uruguayas. Queremos que la Fiscalía investigue y se conozca que sucedió con este hecho”.