Robert Silva dijo que el gobierno aún no toma conciencia “de la magnitud del problema que existe con el puerto”

El legislador adelantó que las comisiones de Asuntos Laborales y de Transporte del Senado convocarán juntas a los ministerios de Trabajo y Transporte por el conflicto entre Katoen Natie y los trabajadores.

El senador del Partido Colorado y presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, Robert Silva, dijo a la diaria que “el gobierno no ha tomado cabal conciencia de la magnitud del problema que existe con el puerto”. Adelantó que la comisión que preside y la de Transporte sesionarán en conjunto, en una fecha a definir, y convocarán a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas por el conflicto entre la empresa Katoen Natie y el sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Consultado este jueves acerca de si el tema había sido abordado durante la comparecencia del ministro Juan Castillo y del subsecretario de la cartera, Hugo Barretto, ante la comisión, respondió que no, “porque las autoridades del Ministerio de Trabajo no comparecieron ante la Comisión de Asuntos Laborales por ese tema”.

Silva dijo que la instancia podría llevarse adelante la semana próxima y que sería “una sesión ordinaria o extraordinaria, dada la gravedad del tema”.

Acerca del conflicto, señaló que “como comisión no fue analizado, pero entre los integrantes sí hemos conversado, y existe mucha preocupación por esta situación”. Agregó que “es una situación compleja que se agrava” y sostuvo que, según información que recibió –incluso de la propia empresa cuando asistió a la comisión y que, afirmó, fue avalada por los representantes del gobierno que integran TCP–, existen dificultades respecto de los planteos del sindicato.

“Es que cuando incluso se están concediendo los pedidos que realizan, y llegando a eventuales acuerdos, el sindicato se descuelga con nuevos pedidos, como sucedió días atrás con la reducción de la jornada laboral, que pidieron en la última instancia”, afirmó.

Silva comentó que, ante las solicitudes del sindicato, la empresa “retiró todo lo que había concedido”. “Así que estamos preocupados, pero sin ánimo de tirar leña al fuego. El gobierno debe asegurar el funcionamiento del puerto en todas sus circunstancias. Existen herramientas para eso”, sostuvo.

Dijo que garantizar el funcionamiento del puerto “lo están solicitando los sectores agroexportadores, las cámaras industriales y la Cámara de Zonas Francas”, y afirmó que “se están perdiendo muchas oportunidades de negocio y millones de dólares, ya que se está afectando con sobrecostos a diversas actividades que luego culminan en el consumidor final, que es quien paga estos sobrecostos. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto”.

Ante la pregunta de si el gobierno debería haber garantizado ya el funcionamiento del puerto, contestó que sí. “El gobierno debería haber tomado alguna determinación a la fecha, sobre todo con estos últimos acontecimientos”, sostuvo.

Según Silva, “el puerto estuvo parado sábado, domingo, lunes y martes”: de sábado a lunes “por cuestiones vinculadas a TCP, solo TCP”, mientras que el martes hubo un paro de funcionarios del puerto, “que no levantaban ni bajaban la barrera y, por lo tanto, toda la fila de camiones quedó ahí y no funcionó ninguna terminal”. Ante estas situaciones, se preguntó: “¿Por qué no hay guardia gremial?”.

El legislador manifestó que el conflicto “es un problema que viene desde 2025” y recordó que durante el año pasado “ya hubo situaciones conflictivas”. Según afirmó, “se perdieron 300 horas de funcionamiento del puerto por medidas sindicales, algunas veces diría injustificadas”.

Silva dijo contar con información de representantes del gobierno, incluso de quienes integran TCP, de que “hay disposición de diálogo y de [llegar a] un acuerdo”. “Entonces, viene el sindicato a la Comisión de Asuntos Laborales y dice una cosa, luego viene la empresa y dice otra, y los representantes del gobierno en la empresa avalan lo que explica la empresa y expresan que el sindicato dice cosas que no son ciertas”, señaló.

Para el senador, en el tema “hay una clara contradicción en el Ministerio de Economía, que nos presenta y nos urge aprobar una ley de competitividad, pero no puede haber competitividad en Uruguay si no funciona el puerto”.

Al respecto, sostuvo que “el puerto tiene que funcionar y tiene que funcionar bien”. Además, recordó que la Ley de Puertos de 1992 establece que el puerto funcionará los 365 días del año. “Hay marco normativo. El gobierno tiene disposiciones en las que ampararse y aplicar una acción que corte con esta circunstancia, porque ¿qué estamos esperando?”, cuestionó.

“El gobierno se ha demorado en encontrar una solución a esto. Ha pasado por alto esta grave situación, que está afectando al país incluso en lo reputacional”, afirmó.

En ese sentido, se refirió, por ejemplo, a los transbordos con Paraguay, que “ahora se hacen en Buenos Aires”. “El puerto ha dejado de ser un hub logístico-portuario. Ha perdido ese traspaso de mercadería que debe ir hacia la región, ya sea de salida o de entrada”, sostuvo.

“Hoy es un puerto que tiene que desarrollarse, pero que está ubicado, lamentablemente, entre los 100 peores puertos del mundo. Y no es por maquinaria, infraestructura o condiciones de operatividad. Es por todas estas situaciones que se viven por las medidas sindicales”, afirmó.