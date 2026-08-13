OPP y la Agencia Nacional de Desarrollo lideraron seminario de la Estrategia Nacional de Desarrollo sobre sostenibilidad ambiental

Actores del gobierno, la academia, consultores y representantes de empresas participaron en un espacio de intercambio y reflexión sobre la sostenibilidad ambiental y social, el rol del país y la importancia del cambio climático.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) presentaron este miércoles el seminario “Estrategia Nacional de Desarrollo: sostenibilidad ambiental y social”. En la apertura hablaron Rodrigo Arim, director de la OPP, y los titulares de los ministerios de Ambiente (MA), Edgardo Ortuño; Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, y Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro.

La actividad estuvo dividida en dos espacios. El primero tuvo como tema central la sostenibilidad ambiental, y se realizó la presentación de resultados de una consultoría. Este segmento tuvo la presencia del consultor Juan Pablo Peregalli, y contó con un panel de aportes de Mariana Meerhoff (Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Udelar), Alejandra Reyes (Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería), Giselle Della Mea (empresa 3 Vectores) y María Fernanda Souza (directora de Cambio Climático del MA).

El segundo espacio, que también tuvo la presentación de resultados de una consultoría, contó con la disertación de Carolina Machado y Gabriel Corbo (consultores de Socialab y Colectiva), mientras que, posteriormente, participaron realizando diversos aportes Stefano Pettinato (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), Mauricio de Rosa (Instituto de Economía de la Udelar), Flavia Carreto (vicepresidenta del Instituto Nacional del Cooperativismo) y Álvaro García (presidente del Banco República).

Arim señaló que Uruguay “no puede pensar en ninguna trayectoria de desarrollo sostenible y equitativo sin simultáneamente considerar aspectos que están vinculados a la competitividad”, como “la capacidad de que el país logre insertarse internacionalmente bajo el esquema de dinamismo en estas áreas de su sector productivo, y la capacidad para generar recursos, tangibles e intangibles, a partir de un uso eficiente de nuestros recursos, entre ellos y fundamentalmente, la capacidad de nuestra gente”.

En ese sentido, dijo que se debe considerar la sostenibilidad, “pensada en clave amplia, y la sostenibilidad es por supuesto un tema que está vinculado al uso de los recursos naturales y su preservación para las generaciones futuras”. Agregó que buena parte de la agenda que tiene el país “no se conjuga solamente a escala nacional”, sino que tiene que ver con que Uruguay “incide en arreglos internacionales, que le permitan a la humanidad superar algunas alarmas importantes que hay vinculadas al manejo de los recursos naturales y el cambio climático”.

Por su parte, Juan Ignacio Dorrego, presidente de ANDE, dijo a la diaria, al concluir el seminario, que se discutieron los “desafíos y algunas oportunidades también que tiene el país en materia de sostenibilidad”. Añadió que este proceso de Estrategia Nacional de Desarrollo, “que de alguna forma es distinto a algunos antecedentes con los cuales ya cuenta el país, se ha propuesto que sea en una modalidad de discusión, de generación de acuerdos, pero sobre todo de práctica. Que esos acuerdos tengan una posagenda, que tengan iniciativas concretas que se lleven adelante”.

Dorrego sostuvo que, de hecho, “se ha enmarcado en lo que se conoce como las políticas públicas orientadas por misiones, y se está trabajando metodológicamente para que sea así”. “Para darle contexto, fue la ley de presupuesto aprobada en 2025 la que mandata a la OPP a que lidere la Estrategia Nacional de Desarrollo”. “Desde ANDE no hacemos otra cosa más que oficiar de secretaría técnica, que motorizar alguno de estos procesos, de los cuales forman parte también las y los trabajadores organizados en el PIT-CNT, las cámaras empresariales y también la academia”, dijo Dorrego.

Luego contó que en la actividad hubo una mesa “que discutió aspectos vinculados a la sostenibilidad ambiental con una lógica desde las políticas públicas, vinculando esto a temas de cambio climático, pero también algunos desafíos del país en materia de política energética, que bien se vinculan con cuestiones ambientales”.

Dorrego destacó que en la segunda mesa de discusión se abordaron temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible con un enfoque social y pensando en el financiamiento del desarrollo. Agregó que en ese marco “se contó con aportes de la cooperación internacional, que brinda una mirada a distintos instrumentos locales, pero también globales, de financiamiento al desarrollo sostenible, que están caracterizados por lo que hoy se conoce como blended finance, que combina fondos públicos con fondos privados que persiguen objetivos de desarrollo común”.

“Hubo un análisis de la desigualdad creciente que afecta las sociedades en el mundo entero, y que es uno de los principales desafíos de nuestro país. Desde allí la academia realizó aportes, los cuales fueron complementados con una visión desde el movimiento cooperativo y la economía social, en una lógica argumentativa que presenta otros modelos de producir y distribuir riqueza”, concluyó.