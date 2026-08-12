Ministerio de Trabajo citó para este jueves al sindicato de TCP y a Katoen Natie por conflicto en el puerto de Montevideo

La secretaría de Estado se reunió con la empresa el martes, con el sindicato este miércoles y ahora convocó a una instancia tripartita para intentar destrabar el conflicto.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) citó a la empresa Katoen Natie y al sindicato de Terminal de Cuenca del Plata (TCP) este jueves a las 10.00 para sostener una nueva instancia tripartita con el fin de analizar alternativas que permitan encontrar una salida al conflicto que mantienen, que ha afectado la operativa del Puerto de Montevideo.

Dirigentes del Sindicato de TCP concurrieron este miércoles al MTSS para dialogar acerca de la situación con autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). En tanto, jerarcas de la Dinatra se reunieron este martes con representantes de Katoen Natie, ya que por decisión del MTSS, las reuniones se están llevando adelante por separado. Desde la empresa se informó a la diaria que por ahora no se realizarán declaraciones al respecto.

El dirigente sindical de TCP Álvaro Reinaldo dijo a la diaria que en la instancia de esta jornada “hubo avances trascendentes” y que “básicamente se hicieron intercambios” acerca de las posiciones de las partes. Resaltó que con los negociadores del MTSS no se profundizó en el contenido de lo que podría ser un nuevo convenio colectivo en el sector.

Reinaldo expresó que la delegación sindical “volvió a manifestar que el próximo viernes 14 habrá una asamblea de trabajadores, para explicar a todos cuál es la situación al día de la fecha y, con ello, los avances que puedan alcanzarse durante las negociaciones”. Sostuvo también que “en el sindicato aguardamos que se concreten progresos que sean significativos y que puedan colaborar con la paz laboral, y hay que esperar que las horas pasen y las reuniones se desarrollen. Hay que apostar al diálogo de buena fe, para salir de este conflicto”.