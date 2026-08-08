El Sunca realizará una asamblea general para ratificar el preacuerdo alcanzado con las cámaras empresariales

Bajo la consigna “Movimos la aguja”, el sindicato evaluará el contenido del documento en una instancia que se desarrollará en la plaza 1º de Mayo.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizará el próximo jueves una asamblea general para ratificar el preacuerdo alcanzado con las cámaras empresariales, que incluye una reducción gradual de la jornada laboral.

Bajo la consigna “Movimos la aguja”, la asamblea se desarrollará en la plaza Mártires de Chicago 1° de Mayo, en las inmediaciones del Palacio Legislativo. A través de un comunicado, el Sunca informó que en dicha instancia “se pondrá a consideración el preacuerdo” con las cámaras de la construcción, en el marco de la decimoprimera ronda de los Consejos de Salarios. Los afiliados votarán para aceptar o rechazar el preacuerdo; en caso de aprobarse, los dirigentes del sindicato firmarán el convenio colectivo.

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo a la diaria que el pasado jueves el sindicato concurrió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para presentar el preacuerdo alcanzado entre las partes, a la espera del resultado de la asamblea general.

Asimismo, está previsto que entre el lunes y el martes el Sunca defina un paro de actividades para el jueves, con el propósito de que asista la mayor cantidad de trabajadores a la asamblea general en Montevideo. En algunos departamentos la medida será por 24 horas, mientras que en la capital seguramente sea parcial.