La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social realizará un paro de 24 horas el próximo martes

La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), sindicato que nuclea a funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS), decidió realizar un paro de 24 horas el próximo martes, en el marco del paro general parcial convocado por el PIT-CNT. La central sindical llama a detener las actividades entre las 9.00 y las 13.00. La medida incluirá una movilización, que partirá desde la Universidad de la República y terminará en el Palacio Legislativo.

La plataforma de reivindicaciones incluye el reclamo de mayor presupuesto en la Rendición de Cuentas, actualmente a estudio de la Cámara de Diputados, así como el malestar de la central sindical por la reciente decisión del Poder Ejecutivo de descartar la recomendación surgida del Diálogo Social sobre el rol de las AFAP.

A través de un comunicado, ATSS manifiesta que adhiere al paro del PIT-CNT porque en el presupuesto “la administración del BPS no contempló ninguna mejora de las planteadas por la ATSS para las y los trabajadores y profundizó el ajuste por las pautas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto”. Se señala que algunas de las propuestas realizadas por el sindicato consisten en “la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial”, “la equiparación salarial de profesionales del BPS” y “la creación del cargo docente en el Centro de Estudios en Seguridad Social”.

ATSS también ha planteado la “creación de especialista 1 para choferes y mayor agilidad para administrativo 1”, así como el “derecho al estudio PAP en los centros de salud” para las funcionarias del organismo, el mantenimiento de los avances en seguridad en las oficinas del interior del país y la implementación de “un modelo de gestión discutido con los trabajadores y con dimensionamiento de personal real”.

“Hacer paro es demostrar nuestra disconformidad” con la situación, señala el sindicato en la declaración. Y agrega que “adherir a este paro es decirle a la administración y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que no estamos de acuerdo con un presupuesto que ajusta por el lado de las y los trabajadores, y no mejora la atención a los usuarios, ni tampoco las condiciones de trabajo de los funcionarios/as. No podemos aceptar que el esfuerzo lo hagamos siempre los mismos, mientras se vacía el BPS”.

Al igual que ATSS, los sindicatos de la educación también han definido paralizar las actividades durante toda la jornada del martes en reclamo de mayor presupuesto.