Sindicato de trabajadores de TCP realizará paro de 72 horas en el puerto de Montevideo

La empresa Katoen Natie señaló que, en el marco de la discusión de un nuevo convenio colectivo, el gremio planteó reducir la jornada laboral, lo cual supone “un obstáculo significativo” para “alcanzar un acuerdo viable”.

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) realizará un paro de actividades en el puerto de Montevideo por 72 horas. La medida, que empezó este sábado y terminará el lunes, responde a las diferencias que existen con la empresa belga Katoen Natie -socio mayoritario de TCP-, en el marco de la negociación de un convenio colectivo.

En diálogo con la diaria, el dirigente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines Álvaro Reinaldo señaló que la paralización de actividades se decidió “en el último día de la última prórroga en la negociación con la empresa para acordar un convenio colectivo”. Apuntó que el viernes Katoen Natie “presentó una propuesta que nadie entendió y que incluso ofrece condiciones y beneficios peores a los que había presentado anteriormente”. Reinaldo aseguró que desde el sindicato “se dieron todas las condiciones para negociar con paz laboral”, pero “la empresa no aprovechó”.

A través de un comunicado, el sindicato manifestó que, “a casi un mes de negociación bajo paz laboral, sin impedimentos, sin exigencias a cambio y movidos únicamente por el interés de intercambiar beneficios”, se llegó “al vencimiento de una nueva prórroga”. “Aceptamos todas las condiciones que la empresa solicitó, pero no se lograron los avances necesarios que brinden garantías a los trabajadores para alcanzar un acuerdo. A los trabajadores ya no se les puede pedir más: concedieron todo lo que la empresa solicitó. Sin embargo, parece no ser suficiente y ahora buscan el conflicto”, se señala en la declaración.

El sindicato apuntó que el año pasado la empresa registró ganancias superiores a los 100 millones de dólares y, además, anunció que para el año 2028 “moverá el doble del volumen de contenedores actuales”. Sin embargo, “esos ingresos no se traducen en estabilidad laboral para sus trabajadores, optando por precarizar la mano de obra”. “Frente a esta adversidad, continuaremos luchando por mejoras en una actividad que es sumamente dura”, expresó el sindicato.

“Estaremos presentes en la próxima reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para seguir apostando al diálogo genuino, de buena fe y orientado a la búsqueda de acuerdos. Aprovechamos para pedir las disculpas correspondientes a todas las personas que se ven afectadas directa o indirectamente por esta medida de lucha”, concluye el comunicado.

La respuesta de la empresa

Una vez conocida la decisión del sindicato, Katoen Natie expresó mediante un comunicado que, tras varias reuniones en las que se habían registrado avances, “el sindicato ha vuelto a plantear la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, recientemente acordada para el sector de la construcción”. A su vez, el sindicato “ha reiterado su solicitud de incrementar la cantidad de jornales asegurados, independientemente de que exista o no trabajo efectivo”, señaló la empresa.

Katoen Natie afirmó que “el acuerdo alcanzado en la construcción fue negociado en el ámbito de los Consejos de Salarios de ese sector, y por lo tanto, sus términos no pueden trasladarse ni imponerse automáticamente en una negociación colectiva por un convenio bipartito”. Para la empresa, “la reiteración de estos planteos, en las actuales condiciones, vuelve a constituir un obstáculo significativo a una negociación de buena fe para alcanzar un acuerdo viable y sostenible”.