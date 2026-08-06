Consejos de Salarios: de las 70 mesas de negociación de la segunda fase, 13 ya cerraron

Desde el Ministerio de Trabajo destacaron como “un hito” el preacuerdo en la construcción, que se convertirá en convenio en los próximos días.

Un informe de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), correspondiente a la undécima ronda de los Consejos de Salarios, señala que la fase 2 comprende 70 mesas de negociación, de un total de 249, con un alcance de 263.385 trabajadores cotizantes registrados en la Planilla de Trabajo Unificada. Los datos están actualizados a la primera semana de agosto.

De las 16 mesas cuyos convenios colectivos vencieron en diciembre de 2025, 13 ya cerraron sus negociaciones. Las tres restantes continúan en proceso: el grupo 6 (celulosa, papel, pañales, cartón y sus productos), el grupo 7 (industria farmacéutica, aunque ya alcanzó un preacuerdo y se encuentra próximo al cierre) y el grupo 19 (administración de centros comerciales y servicios).

La fase también incluye sectores con una elevada cantidad de trabajadores, como la construcción (más de 73.000 cotizantes), las empresas de limpieza (más de 29.000) y las tiendas (más de 25.000). Además, una mesa finalizó su convenio en julio y otras tres lo harán en diciembre, aunque esas negociaciones todavía no comenzaron.

En cuanto a las 46 mesas cuyos convenios vencieron entre mayo y junio de este año, 20 ya realizaron su primera reunión. En el caso de la construcción –que comprende tres mesas con vencimientos entre marzo y junio–, empleadores y trabajadores alcanzaron un preacuerdo en agosto.

Según el informe, de las 13 mesas que ya concluyeron la negociación, diez lo hicieron mediante acuerdos tripartitos y tres por votación con abstención del Poder Ejecutivo. Estas últimas corresponden a las agencias marítimas, las cooperativas de intermediación y el sector de bazares, ferreterías, pinturerías y jugueterías.

En total, los acuerdos alcanzados abarcan a 70.770 cotizantes, el 27% de los trabajadores comprendidos en esta fase. Para la Dinatra, el hecho de que diez de los 13 convenios se hayan cerrado por acuerdo tripartito refleja “un alto nivel de acuerdo entre las partes”.

“Estamos satisfechos”, dijo Marcela Barrios

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo a la diaria que la evaluación de la ronda “es buena”, tanto en las mesas que negociaron desde enero que ya cerraron sus acuerdos como en aquellas que todavía se encuentran en proceso. “La valoración en líneas generales es buena, tanto en las mesas que negociaron desde enero en adelante, que prácticamente están todas cerradas, como las que aún están próximas a hacerlo, en acuerdos tripartitos o entre las partes, con abstención del Poder Ejecutivo”, señaló.

Barrios destacó además que durante la ronda “el gobierno no ha tenido que emitir ningún decreto” y que “las negociaciones no derivaron en una etapa de gran conflictividad”. “Que las partes negocien en los Consejos de Salarios no ha sido motivo para disparar la conflictividad”, afirmó.

Respecto de las mesas convocadas desde julio, cuyos convenios vencieron el 30 de junio, indicó que las negociaciones “están en curso” y son monitoreadas de forma permanente. “Estamos satisfechos en el MTSS porque integran la misma ronda que comenzó en 2025. Ahora estas mesas están dialogando, pero también observando a quienes negociaron antes y cerraron con buenos resultados”, sostuvo.

La jerarca subrayó especialmente el preacuerdo alcanzado en la construcción, que consideró “un hito” por tratarse del sector con mayor cantidad de trabajadores involucrados en esta ronda. “Abarca a unos 70.000 cotizantes y, por los contenidos que incorpora –como el camino hacia la jornada semanal de 40 horas, la salud mental y la primera infancia–, demuestra que la negociación colectiva también puede ser una herramienta para abordar este tipo de temas”, concluyó.