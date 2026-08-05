Fábricas Nacionales de Cerveza denunció al sindicato ante el MTSS por considerar que no respetó cláusula de paz

El gremio de trabajadores sostiene que hasta que la empresa no brinde más información sobre el futuro de los empleados, mantendrá la medida de no retomar las tareas en Montevideo.

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) emitió un comunicado para informar que denunció al sindicato de Pilsen por no reintegrarse a las tareas en la planta de Montevideo el pasado sábado, tal como había resuelto la empresa. El texto expresa que el viernes 31 de julio, “en una asamblea, el sindicato resolvió no reintegrarse y entrar en paro, incumpliendo la cláusula de paz de 45 días vigente por Consejo de Salario. Ante este escenario, desde FNC denunciamos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el incumplimiento y solicitamos una reunión tripartita para que el ministerio interceda y levante el conflicto”.

“Dicha reunión en el MTSS ocurrió el día lunes, pero aun así el sindicato resolvió continuar con el paro de actividades hasta el viernes, es decir, continuarán incumpliendo lo vigente por Consejo de Salario, a pesar de la denuncia de la empresa y de la reunión mantenida ayer con representantes del gobierno”, agregó. La empresa señaló, además, que “insta a que el Ministerio de Trabajo interceda para que el sindicato levante las medidas y retome la actividad”.

El sindicato espera por información

Por su parte, el sindicato de Pilsen se movilizó este martes en horas del mediodía en la plaza 1° de Mayo, frente al Palacio Legislativo. Allí los trabajadores se manifestaron con banderas y pancartas e instalaron una carpa, que fue levantada al finalizar la medida. El presidente del sindicato, Bruno Pastorino, dijo a la diaria este miércoles que “fue una concentración que se desarrolló con normalidad y fue positiva. El objetivo era salir a un lugar con mayor visibilidad, donde circulara un mayor flujo de gente, para informar sobre el conflicto a las personas que pasaban por esa zona”.

Detalló que durante la manifestación hubo un total de 48 camiones dando vueltas alrededor del Palacio Legislativo y que “se logró generar empatía de la gente y que entendiera la situación”. “Ese era nuestro primer objetivo”, señaló.

Con respecto a la denuncia de FNC ante el MTSS, dijo que el sindicato insiste en que existen argumentos “para decir por qué la cláusula no se nos aplica”. “Entendemos que la fábrica no está planteando una reestructura. El día que llegue ese análisis con un veredicto y se comunique que del análisis se desprende tal resolución, ahí se aplicará la cláusula y el sindicato tendrá que negociar con la empresa. Hoy no hay negociación porque no tenemos información”, explicó.

Agregó que FNC “solamente dice que está analizando el negocio, al igual que se le dijo a los trabajadores de la planta de Paysandú desde marzo. Entonces, se contradicen. El anuncio no es de reestructura, sino de análisis, y la lectura del artículo dice que es cuando la empresa presenta una propuesta ante el sindicato, que puede ser por una metodología de trabajo, por tecnología o una reestructura en sí”.

Pastorino comentó que esa argumentación “les fue explicada a las autoridades del Ministerio de Trabajo, quienes la entendieron”. Dijo que mantuvo una comunicación telefónica este martes por la noche con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, en la que le transmitió la resolución de la directiva del sindicato de Pilsen de no reintegrarse a trabajar a la planta de Montevideo el pasado sábado y que esperarían a ser convocados por la secretaría de Estado a una instancia de diálogo para saber cuáles son los planes de la empresa para las plantas de Lavalleja y Paysandú.

“Por todo eso se mantiene la medida de que en la planta de Montevideo no ingrese nadie”, señaló el titular del sindicato. “En realidad, la medida hoy no es contra la desinformación del gobierno. El Poder Ejecutivo nos hace llegar que sí están trabajando. Este tema no es nuevo. Entendemos que la fábrica tiene que tener una respuesta, por lo menos a nivel interno, de qué va a hacer, que es lo que hoy se desconoce. El gobierno está haciendo todo para que la industria se mantenga en Uruguay, pero la que tiene que tener un horizonte claro es la empresa. No puede ser que dependa de lo que vaya a darle un gobierno, cuando como firma multinacional maneja mucho más que lo que le pueda dar un gobierno de turno”, afirmó.