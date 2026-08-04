Nuevo convenio colectivo en sector tiendas es “insuficiente” para el sindicato y equilibrado para los empresarios

La Cámara de Comercio y Servicios considera que el acuerdo fue producto de una negociación “equilibrada para ambas partes”, mientras la Coordinadora de Sindicatos de Tiendas no está conforme.

Luego de varios meses de negociaciones, semanas atrás la Coordinadora de Sindicatos de Tiendas y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU) firmaron el acuerdo salarial correspondiente a la undécima ronda de los Consejos de Salarios. El primero de los ajustes se abonará de forma retroactiva, ya que corresponde al mes de enero de 2026 y es de 3,3% para la categoría de vendedoras de primera y 3,6% para el sector de cadetería; el segundo de los ajustes es de 1,9% para la primera categoría y de 2,8% para la segunda, que ya rige desde julio de este año.

Además, se acordó conformar una comisión de salud integrada de forma tripartita por la coordinadora sindical, la CCSU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para discutir asuntos relacionados con esta temática y que puede ser convocada por cualquiera de las partes; también se aumentó de 48 a 56 la cantidad de horas de cuidados por internación hospitalaria y domiciliaria a hijos menores de 25 años, de las cuales se aumentó de 8 a 12 las horas que se pueden utilizar para el cuidado de padres y madres que se encuentren en la misma situación.

En las diferentes instancias de negociación en esta ronda de los Consejos de Salarios, la coordinadora ha venido planteando cuatro puntos: horas de cuidados a hijos que requieran controles pediátricos, horas de atención en salud mental, conservar el presentismo ante faltas que cuenten con certificación médica y reconocer el 21 de junio como el Día del Trabajador y la Trabajadora del Sector del Comercio y Servicios, abonándose como feriado pago. Ninguno de estos puntos pudo ser acordado, por lo que desde el sindicato se considera esta negociación como “totalmente insuficiente”.

En diálogo con la diaria, Viviana Blanco, representante de la Coordinadora de Sindicatos de Tiendas, que forma parte de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), subrayó: “Es más lo que no conseguimos que lo que conseguimos”. “Lo relacionado con salud mental en cuanto a poder tener horas de atención sin pérdida de salario es algo que quedó pendiente y no lo vamos a lograr en la comisión de salud. También quedó pendiente lo del presentismo, es decir, no perderlo ante faltas que cuenten con certificaciones médicas. Creemos que este acuerdo es insuficiente respecto a cómo se dio la negociación y a los puntos que llevamos como reclamos”, sostuvo.

Por su parte, Diego Yarza, gerente responsable legal de la gerencia jurídica de la CCSU, quien estuvo presente en las diferentes instancias de negociación, expresó a la diaria que la negociación fue “muy equilibrada para los dos lados”.

“Desde el punto de vista salarial, se tomó en cuenta todo lo que tiene que ver con los lineamientos del Poder Ejecutivo, que ya de por sí conlleva un crecimiento salarial para lo que es el sector de los trabajadores, y en esto se respetaron los lineamientos. No creemos que la negociación haya sido insuficiente teniendo en cuenta la realidad económica que el sector está atravesando y que se pudo demostrar en la mesa de negociación. Si hubiera sido insuficiente, los trabajadores no tenían la obligación de firmar ningún acuerdo como lo hicieron, por lo que entendemos que de las dos partes hubo un cierto raciocinio de que el tema está siendo un poco preocupante por lo que tiene que ver con las compras web, y esperamos que algún día pueda revertirse y mejorar”, afirmó.

“La realidad económica dentro del sector no era como se suponía desde la otra parte”, afirman desde la CCSU

Uno de los principales motivos por los cuales la CCSU no accedió a buena parte de los reclamos de los sindicatos es la compleja realidad económica que atraviesa el sector comercial de un tiempo a esta parte; si bien esta realidad no fue una razón para que transcurrieran casi seis meses para lograr la firma del acuerdo, sí fue una razón con un “peso importante” para que el sector empresarial no pudiera acceder a los planteamientos que se realizaron dentro de las plataformas sindicales.

“Que los puntos que nos fueron planteados se puedan alcanzar depende, entre otras cosas, de cómo está el sector, y el sector no está bien. Esto se pudo ver reflejado en los datos que le entregamos al MTSS de cómo se ha visto afectado el sector todo este tiempo en lo que tiene que ver con lo económico, con la creación de empleo y por lo relacionado al comercio electrónico y las nuevas aplicaciones de compra que aparecieron recientemente, como en el caso de Temu. Todo esto no fue una razón para que la firma del acuerdo se demorara en concretar, lo que sí generó fue un criterio con cierta objetividad, con datos públicos que son de la DGI, con lo cual nosotros entendíamos que al sector no le iba como el sindicato pensaba que le iba”, afirmó Yarza.

“En todas las rondas que hemos tenido hubo manifestaciones por parte de los sindicatos, pero para nosotros la negociación demoró un tiempo normal, como el que tenemos en todas las rondas, más o menos llevó el mismo tiempo que en otras circunstancias, no es algo que se haya demorado en forma extraordinaria”, agregó.

Otro de los puntos que el abogado mencionó es el presentismo que se reclama conservar por parte de la coordinadora de sindicatos, un punto en el cual “no están filosóficamente de acuerdo” desde la CCSU. Dicho presentismo se conserva si se usan las 56 horas de cuidados de hijos y padres o madres que se encuentren en situación de internación, y también ante casos de violencia doméstica, pero se pierde ante la primera inasistencia de un trabajador que no esté contemplada dentro de este contexto.

“Ir a trabajar es una obligación del trabajador, ya que debe cumplir con su contrato laboral, si no, al final de cuentas la empresa termina pagando y va a tener el mismo problema de inasistencias y demás, como ha habido en otros rubros en los cuales se ha pagado una prima por presentismo y después se ha perforado tanto que hoy la cobra todo el mundo, pero siguen los mismos niveles de ausentismo que antes”, afirma, y agrega: “Cuando hablo de que esto se ha perforado, me refiero a que, para obtener esa prima por presentismo, si alguien no falta, la percibe, pero si alguien falta, la percibe igual, entonces vale lo mismo aquel trabajador que no falta nunca que aquel que sí falta y por distintos motivos no cumple con su contrato laboral. Aquel que es un buen trabajador y no falta nunca recibe el mismo presentismo que aquel que utiliza estas licencias o las certificaciones médicas de forma abusiva; los dos perciben la misma prima y esto no es justo”.

Otro de los puntos abordados por Yarza fue el reclamo de horas de cuidados de hijos que requieran controles pediátricos. En este sentido, el abogado expresó que este tipo de situaciones se podrán manejar de forma bipartita entre cada empresa con sus trabajadores, pero no será una obligación para todo el sector comercial.

“Todo esto tiene un costo y una organización interna de las empresas, ya que ante cada control pediátrico tiene que haber una sustitución de un empleado por otro. En este caso en particular nos pasa igual que en otras situaciones: tenemos que negociar con todo un sector de actividad, desde una tienda que está en 8 de Octubre hasta una que está en Bella Unión, y esto significa una reorganización empresarial y un costo que hay detrás, y hoy el sector se encuentra en una situación económica que no es muy buena”, sostuvo Yarza.

Respecto a las comisiones de salud acordadas, el abogado subrayó que “hay obligación de reunirse, pero no de acordar”. En estas comisiones las dos partes sí podrán ponerse de acuerdo sobre determinados temas a abordar y explorar en conjunto, y si luego surgen conclusiones en las que ambas estén de acuerdo y quieran incluirlo para todo el sector de actividad, entonces se podrá adherir al convenio colectivo.

“Estamos abiertos a escuchar propuestas, por eso acordamos estas comisiones, hay un diálogo social que ha prosperado durante todo este tiempo entre las partes y esto va a seguir así”, remarcó Yarza.

“Pensamos seguir poniendo todos estos temas sobre la mesa para la próxima negociación colectiva”, afirman desde la Coordinadora de Sindicatos de Tiendas

El balance que se hace del acuerdo firmado por parte de la coordinadora es “negativo”, ya que consideran que no se logró una negociación en los puntos fundamentales que plantearon; Blanco hace un fuerte hincapié en lo que tiene que ver con salud mental.

“Seguimos viendo que no estaban dispuestos a negociar ningún tipo de beneficio que fuera atado a presentismo. Logramos que sacaran de la mesa la redacción de salud mental en la cual proponían que se hable bipartitamente de estos temas, cosa en la que estamos unánimemente en desacuerdo, ya que hay muchas tiendas que no cuentan con organizaciones sindicales, o donde las instancias bipartitas no son del todo buenas”, afirma Blanco, y añade: “En anteriores instancias de los Consejos de Salarios, cuando se firmaron otras comisiones, no fue una herramienta que nos haya servido mucho porque la CCSU siempre ha estado con la misma negativa acerca de estos temas”. “Consideramos que haber podido lograr que se instale una comisión de salud es algo que está a nuestro favor, pero que no nos suma tanto”, subrayó.

Además, según Blanco, las empresas acudieron a ellos con la propuesta de que estos temas se hablen de forma bipartita, pero a cambio de eso acordaron una comisión para que pudieran estar presentes la CCSU, los sindicatos y el MTSS. “De la otra manera no iba a poder estar involucrado ni el ministerio, ni los trabajadores de varias empresas que no tienen una organización sólida, ni la CCSU como cámara empresarial”, remarcó.

De esta manera, la dirigente sindical aseguró que como sindicato asistirán a esas instancias donde se va a hablar exclusivamente de estos temas y empezarán a reunirse para ver de qué manera abordan estas reuniones para sacar algunas conclusiones, pero esto aún está por definirse.