La tasa de desempleo se ubicó en 7% en junio

Los niveles de actividad y de empleo se situaron en 63,9% y 59,5%, respectivamente, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), en junio la tasa de actividad se situó en 63,9%, el índice de empleo en 59,5% y la tasa de desempleo en 7%.

Según el informe, en lo que respecta a Montevideo, el nivel de actividad durante el mes pasado fue de 65,3%, mientras que el índice de empleo se ubicó en 60,8% y la tasa de desempleo en 6,9%. En el interior del país, en tanto, la actividad se posicionó en 63,1%, el índice de empleo en 58,6% y la tasa de desempleo en 7,1%, levemente por encima del promedio nacional.

En lo que respecta al género, en junio los hombres marcaron una actividad de 71,1%, un empleo de 67,1% y un desempleo de 5,7%, mientras que las mujeres tuvieron 57,3%, 52,4% y 8,5%, respectivamente.

Con relación a las edades, las personas entre 35 y 44 años registraron una actividad del 92% y un índice de empleo de 88%. La tasa de desempleo, por su parte, se situó en 4,3%. La segunda franja etaria mejor posicionada fue la que integran las personas que tienen entre 45 a 54 años: en ese tramo se registró una tasa de actividad de 88,8%, un índice de empleo de 85,5% y una tasa de desempleo de 3,8%.

Asimismo, en el estudio del INE se señala que, “al observar las características de las personas ocupadas, se estima que el 8,7% se encuentra subempleada, mientras que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal se sitúa en 20,8%”.