Sutel pretende que Antel “salga a competir fuertemente” ante la llegada de Tigo al país

El presidente del sindicato considera que el ente debe fidelizar a sus clientes, ya que la multinacional “llegó para competir de manera feroz”.

El Congreso Nacional de Delegados del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) se realizó este jueves en la sede de la organización. La instancia reunió a representantes de distintos puntos del país para abordar temas de interés para los trabajadores de Antel y para el propio sindicato, entre ellos, la competitividad de la empresa estatal y su situación en el mercado.

El presidente de Sutel, Gabriel Molina, dijo este viernes a la diaria que durante el congreso se analizó la actualidad de Antel. En ese sentido, sostuvo que “estamos dialogando con la empresa en los ámbitos que tenemos para que se empiecen a tomar las medidas correspondientes y que salga a competir fuertemente con una empresa como Tigo, que no vino a hacer filantropía, sino a competir realmente y de manera feroz”.

En ese marco, afirmó que tanto la empresa como los trabajadores “estamos preparados” para enfrentar el nuevo escenario competitivo, aunque consideró que “se deben tomar medidas concretas para tratar de conservar a los clientes, lo que se llama fidelizar, y plantear otro tipo de propuestas para captar clientes de las otras empresas. Es un tema muy importante”.

El dirigente comentó que posteriormente los delegados que integran la Mesa Coordinadora de Entes y el PIT-CNT brindaron informes sobre las decisiones adoptadas por ambas organizaciones. “El sindicato resolvió acompañar la decisión de la central sindical de realizar un paro general parcial de 9.00 a 13.00, el 11 de agosto. Además, el Congreso decidió otorgarle a la Mesa Ejecutiva del sindicato la potestad de organizar de la mejor forma la participación de los trabajadores en la movilización y el acto de esa jornada”, señaló.

Asimismo, indicó que se analizaron los informes presentados por los sectores de Sutel que actualmente negocian con Antel. Al respecto, sostuvo que “con la lentitud propia de Antel, se vienen construyendo algunos acuerdos en lo que tiene que ver con el funcionamiento, el ingreso de personal y la participación de los trabajadores en la estrategia del ente, en un contexto de competencia distinto por la llegada de una multinacional tan grande como Tigo”.

Molina también destacó que el Congreso contó con la participación del director del Banco de Previsión Social (BPS), Ariel Ferrari, quien “realizó una intervención sobre los 60 años que la CNT cumplirá en octubre”. Según explicó, “hay gente relativamente joven en el Congreso y era importante que los compañeros y compañeras conocieran la historia del movimiento sindical, donde en el mundo somos un ejemplo por tener una sola central de trabajadores”.

Consultado sobre la evaluación que hace la dirección de Sutel de la actual administración de Antel, respondió que desde el inicio de la gestión “se tomaron medidas concretas muy interesantes, ya que el gobierno anterior hipotecó, con decisiones políticas, el papel de Antel. Cabe recordar que la administración pasada otorgó licencias para que los cableoperadores pudieran vender internet en el país. Por lo tanto, el nuevo gobierno, y especialmente el directorio de Antel, cambió eso y está revisando algunas resoluciones adoptadas durante la administración anterior, con decisiones que van en defensa de la empresa y, por tanto, del país”.