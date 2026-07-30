Retroceso en la negociación de la construcción: empresarios rechazaron propuesta de reducción de la jornada sin pérdida salarial

Tras avances en la negociación, las cámaras presentaron “una propuesta radicalmente opuesta”; este viernes, a las 10.30, las partes se volverán a reunir en el ámbito tripartito.

En la mañana de este jueves, las cámaras empresariales y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) mantuvieron una reunión bipartita en la que la negociación para un nuevo convenio colectivo del sector “volvió a foja cero”, indicaron desde el sindicato.

Hace cuatro meses que venció el convenio anterior. El lunes hubo una apertura en las negociaciones en torno a la reducción de la jornada laboral y se generó un preacuerdo. Pero este jueves las cámaras hicieron “una propuesta radicalmente opuesta a lo que habíamos acordado” y se retiraron de la mesa de negociación, señaló a la diaria el presidente del Sunca, Richard Ferreira.

Los empresarios propusieron avanzar en la reducción de la jornada, pero con pérdida de salario. De lo contrario, nos “plantearon que retiráramos esa propuesta”, indicó Ferreira. La propuesta que presentaron el lunes consistía en acordar un convenio de cuatro años de duración, con reducción del horario en una hora por año, hasta que en el último año del acuerdo se alcancen las 40 horas de trabajo semanales y sin pérdida salarial, como había solicitado el sindicato.

Ante el retroceso de la negociación, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, convocó a las partes a una reunión en la tarde. A pedido de los empresarios, el ministro se reunió por separado con cada uno. Allí, los trabajadores le informaron a Castillo “cuál había sido el estado de la negociación” porque “nos interesaba que el ministro tuviera de primera mano cuál había sido el transcurso de la negociación y hasta dónde habíamos podido llegar”.

El dirigente consideró que la postura de los empresarios constituye “una falta de respeto, no solamente a la delegación, sino a la historia de la negociación colectiva”. Este viernes, a las 10.30, el Sunca y las cámaras empresariales volverán a reunirse en una instancia tripartita, a la que los trabajadores prevén asistir “con el acuerdo que teníamos hasta el momento y defender eso”.