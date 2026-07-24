Cámaras de la Construcción presentarán propuesta al Sunca para destrabar conflicto en el sector

Representantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) se reunieron con integrantes de las cuatro cámaras de la construcción este viernes en el ámbito de los Consejos de Salarios, en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra). Previamente, el jueves, hubo un encuentro entre las partes con el ministro de la cartera, Juan Castillo, y la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, tras el cual el sector empresarial anunció que prepara una propuesta para presentar al Sunca.

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo este viernes a la diaria que la reunión celebrada en oficinas de la Dinatra “fue muy corta”, y que esto responde, justamente, a que integrantes de las cuatro cámaras empresariales informaron a los dirigentes del Sunca y a los negociadores del Ministerio de Trabajo que “se está planificando una propuesta que podría destrabar el conflicto y las diferencias que existen actualmente entre sindicato y empresarios”.

Además, las partes acordaron reunirse de forma bipartita el lunes 27 a las 13.00, para avanzar en los detalles y ejes centrales de la propuesta. Explicó que los empresarios “no adelantaron nada de la propuesta que presentarán”, pero que “expresaron que realizarían los máximos esfuerzos para intentar acercarse a un acuerdo”. “El Sunca estuvo de acuerdo con realizar la reunión bipartita y esperar la propuesta de los empresarios”, afirmó el dirigente, quien dijo que “se espera a la reunión con expectativa, y si hay margen para avanzar, se avanzará”.

En tanto, ya quedó pautado que el viernes 31 habrá una nueva instancia tripartita en la Dinatra, que será de carácter “formal” a los efectos de darle continuidad a las negociaciones, pero con la presencia del Ministerio de Trabajo.

Sunca y empresarios se comprometieron ante el gobierno

Antes de celebrarse la reunión de este viernes, las partes fueron citadas a una reunión por convocatoria del Ministerio de Trabajo, y allí se comprometieron a realizar los mayores esfuerzos para lograr un acuerdo. El último convenio colectivo que tenía el sector de la construcción venció el pasado 31 de octubre.

Por este tema, esta semana, el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, mantuvieron una reunión en Torre Ejecutiva con dirigentes de la organización sindical y con representantes del PIT-CNT, en la que analizaron la marcha de las negociaciones.

Castillo dijo en rueda de prensa que la negociación entre las partes representa una “preocupación para el presidente de la República y el gobierno en torno a cómo se viene procesando todo, porque la construcción mueve varias industrias importantes y es uno de los gremios que mayor cantidad de trabajadores convoca”.

Agregó que las partes fueron “receptivas en aceptar que están frente a dificultades que deberán destrabar”. Si bien reivindicaron el ámbito tripartito y el ámbito del Consejo de Salarios, son conscientes de que se está demorando en dar solución al conflicto”.

El jerarca comentó que el avanzar en las negociaciones “no es automático. No es fácil, pero hay un compromiso de parte de los actores en que así se pueda ocurrir”, dijo, y señaló que la reducción de la jornada laboral podría ser uno de los puntos que marque la diferencia.

Por su parte, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, expresó en rueda de prensa que, “ante todo, el sindicato saluda la postura del Poder Ejecutivo que, frente a una situación de estancamiento en la negociación colectiva -que llevamos más de 120 días sin convenio-, fuimos convocados hoy por parte del ministro a instancias del gobierno con la intención de profundizar en cuáles son las diferencias que tenemos con el sector empresarial”.

Sostuvo que la posición del gobierno “es interesante e importante” porque ya se realizaron más de 11 reuniones en el Ministerio de Trabajo, más instancias bipartitas y “no hemos encontrado desde la postura empresarial la posibilidad de avanzar sobre un convenio colectivo para la industria de la construcción. Un convenio que no solamente es favorable para los intereses de los trabajadores, sino también para el sector empresarial”.

Comentó, además, que “es importante que desde el Poder Ejecutivo se den señales y también la voluntad de trabajar en la dirección de construir un acuerdo entre las partes”. Con relación a las diferencias entre ambas partes, dijo que “son varias”, ya que “dentro de la plataforma del Sunca se puede decir que no se avanzó en ninguno de los puntos”.

En cuanto a los ejes centrales del sindicato, dijo que “hay una postura muy rígida por parte del sector empresarial con respecto, por ejemplo, a la reducción del tiempo de trabajo. La industria viene desde hace 18 años avanzando en la reducción del tiempo de trabajo. De hecho, en el 2008 se avanzó de las 48 horas a las 44 horas semanales actuales. Hoy se propone pasar de las 44 horas a las 40 horas semanales sin la pérdida de salario, pero en estos 18 años no hubo ninguna situación de catástrofe en la industria producto de implementar esta iniciativa”.

El dirigente señaló que se plantea la necesidad de avanzar en políticas de empleo “para dar ingreso a la industria de la construcción a la mujer y que se permita atender también la desocupación de los jóvenes y la situación de los mayores de 50 años, que cuando se quedan sin trabajo, está demostrado que se les complica más el ingresar al sector por la edad”.

Ferreira explicó que el convenio colectivo de 2023 “avanzó sobre una política de empleo y de sorteo, a través de Vía Trabajo. Lo que se plantea es que ese mismo acuerdo se generalice a los departamentos que quedaron por fuera, como lo son Montevideo, Canelones y Maldonado”. Explicó que el gremio propone avanzar más en políticas y acciones que atiendan la inseguridad y accidentabilidad, como también la salud mental y el consumo problemático de sustancias.

Acerca de lo acontecido en la reunión del día jueves, los directivos de las cámaras empresariales decidieron no dar declaraciones.