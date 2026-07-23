Trabajadores de OSE realizan un paro nacional de 24 horas este jueves

La regularización de los trabajadores tercerizados, la mejora de las condiciones laborales y el ingreso de personal son los principales reclamos del sindicato.

La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) realiza este jueves un paro nacional de 24 horas. La medida incluyó inicialmente la ocupación del edificio central del organismo desde las primeras horas de la jornada, aunque esta fue levantada durante la mañana, luego de una asamblea del sindicato.

Las acciones responden a una serie de reivindicaciones de la organización sindical, entre ellas, la regularización de los trabajadores tercerizados, la mejora de las condiciones laborales y el ingreso de personal a distintas áreas de la empresa estatal.

Tras resolverse el paro, la mesa representativa de FFOSE se reunió este miércoles con delegados de Montevideo y del interior del país –varios de ellos participaron de forma virtual– para analizar el conflicto y definir los pasos a seguir.

El presidente de FFOSE, Carlos Larrosa, dijo a la diaria este jueves que, una vez finalizada la asamblea, la ocupación fue levantada de inmediato, aunque el paro se mantendrá hasta la medianoche.

El dirigente explicó que durante la asamblea se evaluaron los avances alcanzados en las negociaciones mantenidas el miércoles con las autoridades de OSE y destacó que “fue importante la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

En relación con el reclamo por el ingreso de personal, señaló que se acordó incorporar nuevos funcionarios tanto este año como en 2027. “Son 163 lugares para ingresar antes del 31 de diciembre. No es lo que el sindicato esperaba, pero es relevante para paliar la falta de personal del organismo”, dijo. Agregó que también existe una propuesta para presupuestar distintos cargos.

Larrosa sostuvo que “hace un mes y medio que FFOSE está en conflicto por incumplimientos del acuerdo celebrado en 2025. Con el paso del tiempo hemos logrado ir subsanando esa violación del acuerdo paso a paso, pero cediendo en las negociaciones”.

Respecto de las condiciones laborales, indicó que se acordó modificar el régimen de turnos rotativos, principalmente en el interior del país. Explicó que “hay funcionarios que trabajan siete u ocho días seguidos sin ningún tipo de reglamento claro, cumpliendo con horarios en la mañana, tarde y noche. Ahora, se aplicará un régimen de cuatro días de trabajo y dos de descanso”.

Asimismo, señaló que se vienen realizando de forma gradual mejoras edilicias en distintas dependencias del organismo en varios departamentos. A eso se suma, dijo, “una lucha contra el acoso laboral, que sucede en algunas jefaturas, que es una batalla eterna que se desarrolla dentro de OSE”.

En cuanto a la situación de los trabajadores tercerizados, comentó que “la presupuestación es sin ningún tipo de ganancia salarial, y es para quienes ya están dentro de OSE. La medida permite acomodar la estructura, lo que también significa liberar cargos de ingreso. Ahí es donde en la ecuación aparecen los empleados tercerizados, ya que por lo general son quienes van ingresando al organismo, mediante la regulación de la situación”.

Según indicó, actualmente hay alrededor de 1.500 trabajadores tercerizados que cumplen tareas permanentes en OSE en todo el país, aunque estimó que la cifra podría ser mayor.

Trabajadores tercerizados adhirieron al paro

A través de un comunicado difundido este miércoles, el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras Tercerizados de OSE anunció su adhesión a las medidas. “Ante una nueva movilización de los funcionarios adheridos a FFOSE, nos sumamos reivindicando la regulación de los trabajadores tercerizados. Extendemos el aval a todos los sectores de trabajadores tercerizados”, expresó el gremio.

El sindicato sostuvo además que los trabajadores tercerizados de OSE “hace años luchan contra la precarización laboral y por tener condiciones dignas mínimas, como lo son la continuidad laboral y el mantenimiento del salario”.

El comunicado agrega que “cada cambio de licitación resulta un suplicio, quedando a merced de empresas inescrupulosas que priorizan sus ganancias por sobre los derechos. Cada avance a través de los convenios colectivos implica meses de conflictos ante dobles o triples “interpretaciones” de la norma, haciendo que los funcionarios nunca puedan estar seguros”.

Al cierre del texto, el sindicato afirmó que “nuevamente nos manifestamos y nos movilizamos hasta que el trabajo digno se haga costumbre”.