Intergremial Marítima se movilizó en defensa del trabajo y los derechos de los marinos nacionales

La Intergremial Marítima del Uruguay (Centro de Maquinistas Navales, Sudeppu y Suntma) realizó este martes una concentración en el puerto de Montevideo. El dirigente de la Intergremial Marítima Facundo Montaña dijo este miércoles a la diaria que la medida respondió a los reclamos que lleva adelante la organización sindical ante la situación “de irregularidad” de los trabajadores extranjeros, los permisos para las embarcaciones y las condiciones de trabajo de los tripulantes, entre otras reivindicaciones.

Destacó que la manifestación “tuvo una muy buena respuesta” y que asistieron entre 150 y 180 trabajadores, que marcharon con banderas y pancartas con frases reclamando mayores oportunidades para los marineros uruguayos y que se dé prioridad a la tripulación nacional en las embarcaciones. Una de las pancartas que portaban los trabajadores expresaba: “El gobierno y Prefectura dejan sin trabajo a los marinos uruguayos”, mientras que otro cartel hacía alusión a 4.060 puestos laborales perdidos en el sector.

La movilización, que se extendió por unas dos horas y media, afectó el acceso al puerto por la calle Yacaré, precisamente por el pasaje de los manifestantes, que realizaron cortes intermitentes en la circulación del tránsito. Con referencia al ánimo de los trabajadores, Montaña explicó que “las reivindicaciones vienen siendo ignoradas últimamente”, por lo que “están cada vez más enojados, por lo cual el clima no fue el mejor”.

Montaña también destacó que un día antes de celebrarse la movilización se informó a la Intergremial Marítima, por parte del Ministerio de Trabajo, que se planifica actualmente una reunión intersectorial en la que participarán el Ministerio de Educación y Cultura, la Prefectura, el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones, la Inspección General de Trabajo, la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para dialogar sobre los trabajadores extranjeros y las condiciones de trabajo.

“Se realizarán más manifestaciones para que se den respuestas a todas estas situaciones, y que junto con las medidas se efectúen también paralizaciones. No está descartado. Se llevarán adelante en momentos específicos para que se sienta y se visibilice más y mejor lo que está sucediendo con los trabajadores marítimos”, expresó Montaña, quien resaltó que la manifestación fue pacífica en todo momento, lo que permitió también que el diálogo con los efectivos policiales presentes en el lugar fuera “con respeto y en buenos términos”.

Una semana atrás, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social convocó a las cámaras empresariales y a la Intergremial Marítima –integrada por el Centro de Maquinistas Navales, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines y el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay Tráfico y Cabotaje– para instalar un ámbito tripartito con el objetivo de que las partes aborden diferentes asuntos, entre ellos, las condiciones laborales y la situación de los trabajadores extranjeros.