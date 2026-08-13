El desempeño de la industria manufacturera durante junio

La producción de la industria manufacturera aumentó 5,4% interanual durante junio, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin considerar el aporte de la refinería de Ancap, el incremento fue un poco menor, ubicándose en el entorno del 4,7%. En el caso del núcleo industrial, que además excluye la incidencia de las plantas de celulosa y de PepsiCo que operan bajo régimen de zona franca, la expansión con respecto al mismo mes del año anterior ascendió a 4,4%.

Análisis interanual

De acuerdo con los datos del INE, la división que tuvo la mayor incidencia positiva sobre la variación agregada del sector (que, como se adelantó, fue de 5,4%) fue la de Elaboración de productos alimenticios, cuya producción aumentó 7,8% con relación a junio del año anterior. Puntualmente, esta división explica 3,2 puntos porcentuales de la variación total, es decir, casi el 60% del desempeño del conjunto del sector (la incidencia contempla la variación de cada división y el peso relativo que tiene en la estructura productiva del sector).

Con variaciones más altas, pero incidencia menor, aparecen luego las divisiones correspondientes a la Fabricación de papel y de los productos de papel y a los Productos de la refinación del petróleo. En el primer caso, la expansión interanual fue de 10,8%, lo que explica 1,4 puntos del crecimiento de todo el sector, mientras que en el segundo el crecimiento fue de 18,2%, explicando un punto de la variación total.

En el otro extremo, la división que tiró hacia abajo el desempeño sectorial durante junio fue la de Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, que experimentó un retroceso superior al 40% con relación a junio del año pasado (restándole 1,7 puntos al desempeño agregado de la industria). Le siguieron las divisiones correspondientes a la Elaboración de bebidas (con una caída de casi 6%) y la Fabricación de productos farmacéuticos (cuya producción retrocedió 3,2%).

Indicadores laborales

A pesar de la expansión productiva del sector, los dos indicadores que miden la evolución del empleo industrial dan cuenta de un panorama menos alentador en el mes. Por un lado, el índice de horas trabajadas se mantuvo prácticamente incambiado, con una expansión de apenas 0,3% en términos interanuales. Este leve repunte se explica, principalmente, por el incremento de las horas trabajadas en la Elaboración de productos alimenticios (2,4%).

Por otro lado, el índice de personal ocupado cayó 3% frente a junio de 2025, una contracción que responde en mayor parte al retroceso que se dio dentro de la misma división, que, si bien aumentó la cantidad de horas, empleó menos personal (-2,9%).

Análisis mensual

Al analizar el comportamiento del sector desde la perspectiva mensual, los datos desestacionalizados (es decir, depurando el efecto estacional) muestran, según el análisis elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), “incrementos diferenciados”: en el agregado de la industria, la variación mensual ascendió a 1,8%, siendo 1,5% y 3,6% en el caso de la industria sin refinería y el núcleo industrial, respectivamente.

Según el informe del Cinve, “al incorporar la información de junio, la producción del agregado industrial, así como la producción industrial sin considerar la refinería, muestran un estancamiento en su crecimiento tendencial, en tanto el crecimiento tendencial de la producción del núcleo industrial muestra tímidas señales de recuperación”.

Nuevos insumos para el análisis

Además de los datos habituales que todos los meses difunde el INE sobre el desempeño del sector industrial, los informes comenzarán a incorporar información sobre el nivel de utilización de la capacidad instalada, definida como “el porcentaje de utilización de equipos, instalaciones, trabajadores y otros insumos, teniendo en cuenta el máximo nivel de producción potencial que podría alcanzar con la estructura de productos que realizó en el mes”.

En particular, para el mes de junio, la utilización de la capacidad instalada para el total de la industria fue de 70,3%, un nivel levemente mayor con relación al de junio de 2025 (67,7%). Según el informe difundido el martes, el sector de actividad que presenta una mayor utilización de su capacidad es el de Productos de madera, papel e impresión, con un guarismo del entorno del 88,2%. En contraposición, la rama que actualmente presenta el nivel más bajo para esta dimensión es la de Productos textiles, prendas de vestir y cuero, con 51,1% (es decir, utiliza la mitad de su potencial).