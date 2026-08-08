Fernando Pereira le respondió a Álvaro Delgado por HIF Global: “¿Qué quiere, que le regalemos la energía?”

El presidente del Partido Nacional acusó a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, de “trancar” la negociación con la empresa y reclamó la intervención de Orsi.

El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, afirmó que “Uruguay está a punto de perder la mayor inversión privada de su historia”, en referencia a la planta que la empresa HIF Global prevé construir en Paysandú para producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, que cifró en 6.000 millones de dólares. El proyecto fue presentado oficialmente en febrero de 2024, cuando la empresa y el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou firmaron un primer memorando de entendimiento.

Delgado señaló que “el proyecto avanzó, cumplió todas las etapas y llegó hasta el acuerdo de inversión”. Sin embargo, “cuando estaba todo encaminado”, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, “trancó el proceso”. “Si Uruguay pierde una oportunidad histórica de esta magnitud, habrá una responsable política: la ministra Cardona”, escribió en X el dirigente nacionalista.

Delgado sostuvo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, “tiene que actuar ya” en este tema, porque “el país no puede pagar el costo de la indecisión de su gobierno”. “Hoy existe un riesgo real de que esa inversión termine en otro país”, advirtió.

Se trata del segundo cuestionamiento directo a la actuación de Cardona por parte del Partido Nacional. Hace unos días, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, afirmó en radio Sarandí que, en caso de concretarse la inversión, esto será “un poco pese a la ministra y no gracias a la ministra”.

En respuesta, Cardona apuntó que el proyecto de HIF Global “se anunció por parte del presidente Lacalle Pou en 2022”, pero “durante 2022, 2023 y 2024 nada ocurrió”. “El intendente [Olivera] estaba en funciones y yo todavía no estaba en funciones. En ese momento no lo vi preocupado por los plazos”, expresó.

Consultado al respecto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este sábado en rueda de prensa que Delgado “tendría que llamar a alguien que lo asesorara”. “Cuando un país está negociando con una empresa lo que no puede hacer un presidente de un partido es ponerse al lado de la empresa. ¿Qué quiere, que le regalemos la energía?”, preguntó.

“¿Qué quiere, que negociaciones que son reservadas las hagamos públicas? ¿Eso es responsabilidad partidaria? No, eso se llama irresponsabilidad”, resaltó Pereira, y afirmó que el resultado de la negociación en curso “no es un problema de Cardona”, sino “un problema de nación”.

Pereira señaló que, si bien “es un tema de una inversión importante”, HIF Global “es una empresa que demanda más de lo que un país puede dar”. “Tener cierta soberanía para decidir hasta dónde está dispuesto a llegar un país es parte de lo que pasó”, añadió.

Dirigente colorado cuestionó las condiciones de HIF Global

El presidente de la fuerza política también destacó un comentario que hizo en X el colorado Pablo Ferrari, quien en el período pasado integró, al igual que Cardona, el directorio de UTE. “Estimado Álvaro, estoy a favor de la inversión, pero HIF pretendía, cuando me tocó negociar siendo vicepresidente de UTE, un subsidio estatal mínimo de 60 millones de dólares al año, más 300 millones de inversión, más 300 millones de mantenimiento para potencia firme en 15 años”, escribió Ferrari.

“Espero que esto no ocurra tampoco en este gobierno, que le exigen hasta un tren para sacar la producción”, señaló el colorado. También comentó que, “con la renuncia de ingresos millonarios para UTE en venta/compra de energía podríamos hacer un programa de riego para más de 7.000 productores agropecuarios”.

En su comparecencia ante el Parlamento, en el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas, Cardona puntualizó que hasta ahora “no hay ningún contrato firmado con HIF”. Señaló que, a partir de la firma del segundo memorando de entendimiento, en diciembre del año pasado, el gobierno pretendía “bajar a tierra un poco más las condiciones de trabajo para que el proyecto dejara y derramara en el Uruguay”. A modo de ejemplo, mencionó la instalación de un laboratorio para trabajar sobre hidrógeno verde desde el punto de vista de la academia, algo que ella solicitó personalmente y a lo que “la empresa accedió”.

Por su parte, a través de un comunicado, el sindicato de UTE ha cuestionado el proceso de negociación entre el gobierno y la empresa, así como también el pliego tarifario especial que está en consideración. “Mientras UTE paga un promedio de 80 dólares por MWh a los generadores privados, la fórmula negociada con HIF Global busca garantizarles un costo de energía de apenas 40 dólares por MWh”, señaló días atrás la Agrupación de Funcionarios de UTE.