Cardona informó que HIF Global “accedió” a instalar un “laboratorio para trabajar sobre hidrógeno” en Uruguay

Se trata de una propuesta personal que realizó la ministra de Industria para que el proyecto de inversión “deje conocimiento a nuestra academia y a nuestras empresas públicas”.

En el marco de su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, informó que la empresa HIF Global, que prevé construir una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, “accedió” a instalar un “laboratorio para trabajar sobre hidrógeno”.

Desde diciembre, cuando se firmó un memorándum de entendimiento con la empresa, el gobierno ha trabajado en “bajar a tierra un poco más las condiciones de trabajo para que el proyecto dejara y derramara en Uruguay, además de lo que era el proyecto de hidrógeno en sí, otras cuestiones”, señaló la ministra, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria. En ese marco, como un pedido personal, Cardona planteó la posibilidad de instalar un laboratorio “para que deje conocimiento a nuestra academia y a nuestras empresas públicas”, que HIF Global aceptó.

Tal como indicó este martes en rueda de prensa, Cardona aclaró en la comisión que aún “no hay ningún contrato firmado con HIF”, en respuesta a una consulta del diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle, quien se refirió a un “contrato secreto”. “No es que se haya firmado un contrato y no se conozca por parte de la ciudadanía; se está trabajando para ejecutar, de manera más detallada, el memorándum de diciembre”, señaló Cardona.

Desde la oposición, el diputado del Partido Nacional por Paysandú Fermín Farinha apuntó que, a menos que haya “alguna disquisición jurídica, desde nuestro punto de vista, ese contrato está vencido”. “Venció el 30 de junio porque no se firmó el acuerdo de inversión”, afirmó. El memorándum daba plazo hasta el 31 de marzo para acordar la firma de un contrato de inversión, pero, ante la falta de acuerdo sobre el costo de la energía, se prorrogó hasta junio.

La ministra dijo que todavía se está dentro de “los plazos que el Poder Ejecutivo se dio para intercambiar sobre el tema de HIF”, y resaltó: “El proyecto no murió; el proyecto está trabajándose y, por supuesto, tiene que ver con un intercambio de condiciones con la empresa que estamos teniendo desde hace un año”. Añadió que las partes están “trabajando para que pronto se conozca públicamente alguna definición o, por lo menos, se pueda definir algún elemento más”.

Dos de los principales temas a resolver en torno al proyecto son el costo de la energía y su relocalización ante los reclamos de Argentina. En cuanto al segundo punto, Cardona dijo que se trató de “buscar una ubicación diferente en la planta de pórtland” de Ancap y apuntó que, “por ahora, pueden convivir, y la empresa también lo recibió de buena manera”.

En rueda de prensa, Cardona señaló que en este momento solamente se está “cerrando un memorándum de entendimiento con los diferentes organismos públicos”. En ese marco, dijo que “la empresa va a buscar financiamiento y va a tomar la decisión final de inversión el año que viene”.