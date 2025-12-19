El gobierno firmó el jueves un memorando de entendimiento con la empresa HIF Global, para trazar un programa de acción ante el ocasional contrato de inversión para la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú. En el encuentro, el Poder Ejecutivo fue representado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y por la compañía comparecieron Víctor Turpaud y Martín Bremermann.

El documento que suscribió el Ejecutivo, fue publicado por Presidencia y contiene los detalles del proyecto de inversión. Según el memorando, la propuesta de HIF Global se tratará de la construcción y la operación de una planta de e-combustibles -combustibles sintéticos- en base a energía renovable, hidrógeno verde у dióxido de carbono (CO₂).

Esto implicará la construcción de una planta de hidrógeno verde por electrólisis, una planta de captura de CO₂ de fuentes industriales y biomasa, una planta que transforma el hidrógeno verde y el CO₂ en e-metanol y una planta para la producción de e-gasolina, que convierte el metanol en gasolina sintética y en e-gas licuado, los parques de energías renovables.

De acuerdo al documento, se estima que el proyecto tendrá una inversión total de 5.385 millones de dólares. Además, se pronostica la producción de 880.000 toneladas por año de e-combustibles en su última fase, del que será transportado en tren hacia el Puerto de Montevideo para la exportación; la empresa espera concretar exportaciones a partir de 2029 “por un valor medio anual de 253 millones de dólares en el primer módulo y 1.012 millones de dólares una vez que los cuatro módulos se encuentren operando, siendo los principales destinos de exportación Europa y Asia”, señala el memorando.

A su vez, la compañía planifica emplear alrededor de 1.400 trabajadores para la fase de construcción y a 300 personas a tiempo completo de manera permanente para la fase de operación.

El convenio plantea la creación de un comité de alto nivel de seguimiento del proyecto, compuesto por el secretario de Presidencia, Sánchez; los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas (Gabriel Oddone), Industria, Energía y Minería (Fernanda Cardona), Ambiente (Edgardo Ortuño), Transporte y Obras Públicas (Lucía Etcheverry); y también representantes de la empresa HIF Global, con la finalidad del “seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en el MOU [memorando], así como de determinar los aspectos que sirvan de base para un eventual Contrato de Inversión”, revela el memorando.

Asimismo, se creará un comité técnico de seguimiento integrado por delegados del gobierno y de la compañía, para ejecutar todas las definiciones que se tomen en el comité de alto nivel, dando seguimiento diario a todas las acciones requeridas para el desarrollo del proyecto de HIF, y tendrá sesiones semanales”, indica el documento.

Por otro lado, se pretenderá establecer un plan de trabajo con un cronograma que cumpla acuerdos vinculados al suministro de energía y obras en infraestructura.