Oddone sobre la política económica del gobierno: “Estamos trabajando para reconstruir y poner en orden un montón de cosas”

En una entrevista con un canal de la televisión francesa, el ministro de Economía y Finanzas expresó que el acuerdo comercial con la UE es una “oportunidad extraordinaria” para la economía uruguaya.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, brindó una entrevista al canal de televisión France 24, en la que abordó diferentes aspectos de coyuntura económica regional e internacional.

Oddone destacó el consenso general que existe en torno al rol del Estado de bienestar en Uruguay. En esta línea, consultado acerca de cómo es posible mantenerlo, remarcó que, tras el cambio de gobierno en 2025, hubo “una corrección en términos fiscales” que el equipo económico debió poner en marcha ante la presencia de “luces rojas en términos de sostenibilidad”. “Estamos trabajando para reconstruir y poner en orden un montón de cosas relacionadas con el Estado de bienestar, porque creemos que la cohesión social y la reducción de la desigualdad es crucial para el país”, sintetizó.

El ministro también se detuvo en la introducción del impuesto global a las empresas multinacionales y descartó que esto suponga un problema a la hora de atraer inversiones. Consideró que el nuevo tributo será “neutral” para buena parte de las compañías que están instaladas en el país, dado que ya “pagan impuestos en sus países originales”. También apuntó que las personas extranjeras que optan por residir en el país no lo hacen solo para obtener una ventaja impositiva. “Uruguay es un buen competidor en el negocio para atraer inversores e inversiones en la región, lo hacemos hace muchos años”, aseguró.

Con respecto a las actuaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha dado su apoyo explícito a candidatos políticos en elecciones en la región, y al consultarle si entiende que dicha injerencia del mandatario supone una problemática para nuestro país, Oddone dijo que Estados Unidos es “un país muy importante para toda la región” y descartó que existan problemas en el relacionamiento con el país del norte. También destacó el vínculo con Argentina y sostuvo que, a pesar de la coexistencia de “visiones diferentes de cómo administrar la economía”, ambos países son “compañeros en lo más importante: construir la prosperidad para el pueblo”.

“Es verdad que en Uruguay los gobiernos de izquierda tienen una visión fuerte sobre la reducción de la desigualdad”, reconoció el ministro, algo que dijo que es “una política activa” que el país busca “poner sobre la mesa”. “Creemos que este es el buen camino y especialmente porque la gente del país así lo cree”, argumentó.

Es así que descartó cualquier posibilidad de aislamiento ante el eventual triunfo de los derechistas Abelardo de la Espriella, en Colombia, y Flávio Bolsonaro, en Brasil, y dijo que si bien es posible que el próximo año “Uruguay sea uno de los pocos países en la región” con una “visión de izquierda”, eso “es parte de las cosas” que la administración de Yamandú Orsi tiene que manejar.

Por otra parte, Oddone consideró que la política económica internacional que lleva adelante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos pudo haber sido un factor que llevó a la concreción del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que entró en efecto el mes pasado tras 20 años de esfuerzos fallidos.

Asimismo, se detuvo en el acuerdo más allá de lo comercial y lo caracterizó como “un acercamiento entre civilizaciones”. También destacó en Uruguay y varios países de Europa sobre “cómo administrar [y] regular la economía”.

Por otra parte, luego de que se le consultara por los desafíos que presenta el acuerdo, Oddone evaluó que supone “un reto para todos los sectores agricultores, no solo de Europa, sino para nuestro país”, dado que desatará la competencia en distintos rubros en los que Uruguay se desempeña como exportador en la región, pero apuntó a la “oportunidad extraordinaria” que supone para el sector cárnico.

“Creemos que tenemos una oportunidad extraordinaria en carnes y también en arroz, donde Uruguay es un líder mundial exportador”, valoró. Y concluyó: “Al final del día, cuando miremos esto en los próximos diez años, vamos a encontrar que es un muy buen acuerdo para ambas partes. Obviamente, durante la transición vamos a tener que atender algún tipo de problema, pero los gobiernos están preparados para manejar esto”.