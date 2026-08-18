Sánchez se comunicó con Castillo luego de sus declaraciones: “Le resto total importancia”, afirmó el ministro de Trabajo

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, llamó el lunes al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, minutos después de que en el programa Desayunos informales afirmara que si este tenía como límite la declaración de la esencialidad, y si el gobierno entendía que ese era el camino para destrabar el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), entonces, eventualmente, Castillo renunciaría a su cargo. “Fue él mismo el que me llamó, el que me avisó lo que había ocurrido, ni bien salió del programa de televisión. Yo estaba en otra actividad, precisamente negociando y discutiendo el conflicto del puerto”, señaló este martes el propio Castillo en una rueda de prensa.

En declaraciones consignadas por Telemundo, Castillo dijo que en la conversación con el secretario de Presidencia comprendió el “contexto” de las afirmaciones. “Le resto total importancia. Mi cabeza está puesta en solucionar los conflictos, en ninguna otra cosa. No ando buscando ni chivos expiatorios ni peleándome con fantasmas. Ya está”, manifestó.

En la entrevista, Sánchez puntualizó que la situación se restringe a TCP y no al resto del puerto de Montevideo. La empresa –propiedad en un 80% de Katoen Natie y un 20% de la Administración Nacional de Puertos– se encuentra negociando un nuevo convenio colectivo con el sindicato, lo cual ha provocado sucesivos paros en los últimos días.

Sánchez advirtió sobre los efectos que tendría una eventual declaración de esencialidad en el sector, y afirmó que “lo primero que tiene que hacer un negociador es mantener el conflicto donde está y no extenderlo”. Pero también dijo que, “si se tiene que recurrir a la herramienta de la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ella”, porque “hay un momento en que la negociación tiene que terminar”.

Castillo dijo que actualmente se está buscando una “salida negociada” entre la empresa y el sindicato. “El rol del equipo nuestro en el Ministerio de Trabajo es dedicarnos a solucionar los conflictos, y no a tratar de que, ni bien aparezca una situación de estas, complicada, lo primero que tenemos que hacer sea decretar servicios esenciales”, expresó.