Orsi sobre las elecciones en Brasil: “Lo más importante es que transcurra dentro de las normas y la convivencia democrática”

Consultado sobre si los resultados de la segunda vuelta condicionarán las relaciones con Uruguay, dijo que las relaciones entre personas “no pueden interferir en lo que son las relaciones entre países”

En la mañana de este lunes, el presidente Yamandú Orsi visitó el centro Comunidad Terapéutica Bethania Femenina y, durante una rueda de prensa, fue consultado sobre varios temas, entre ellos, el desarrollo de las elecciones en Brasil el domingo, proceso tras el cual el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ultraderechista Flávio Bolsonaro avanzaron a la segunda vuelta.

Orsi consideró que fue “todo correcto” en función de que “lo más importante es que transcurra dentro de las normas y la convivencia democrática”. “Viene ahora la segunda vuelta, por supuesto, hay resultados que de repente sorprenden. Si bien se esperaba, todos te decían que era una elección pareja, se verá en la segunda vuelta”, acotó.

Consultado sobre si los resultados que deje el balotaje repercutirán en las relaciones entre Brasilia y Montevideo, dijo que los ejemplos que dejaron las elecciones en otros países “no han ido en ese sentido”. Indicó que la “afinidad” o “conocimientos” entre personas “no pueden interferir en lo que son las relaciones entre países” y, a título personal, dijo que su propia relación con los países vecinos “ha sido la misma con uno o con otro gobierno”. Con todo, llamó a “no entreverar los tantos” y, sobre la afinidad del Frente Amplio con Lula, indicó: “La fuerza política es la fuerza política, el gobierno es el gobierno”.

Por otro lado, está el futuro del Mercosur; según Orsi, aunque “voces críticas” del bloque han existido “durante varios años”, su futuro se definirá cuando se desarrollen los diálogos “llegado el momento”, aunque el mandatario, no obstante, “desearía, por supuesto, una región cada vez más integrada” y que no sean “solo cuatro”. “Mientras los partidos –o las tendencias; derecha, izquierda, centro– lleguen por la vía electoral, tendríamos que decir que las reglas de juego se están respetando y eso es positivo”, afirmó y agregó que “cuidar” tanto esas reglas como el funcionamiento de las instituciones da “garantía a futuro de que la alternancia es parte de la vida normal de nuestros países”.

“En el mundo occidental, donde hay pluralidad de partidos, lo que se está dando, yo creo, es una insatisfacción permanente. Todos los gobiernos –casi todos– suben y caen. El mismo Brasil ha sido una alternancia permanente, pasó en Argentina también. Yo creo que hay un estado de insatisfacción en Occidente que ha hecho que algunos partidos caigan y no aparezcan más”, reflexionó Orsi. Dijo que los gobiernos “no están pudiendo resolver” las necesidades de la población y eso lleva a que la gente “pruebe con un partido o con otro” y, aunque es “normal”, lo “bravo” son “las interrupciones del proceso democrático”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que, con respecto al Mercosur, “sabemos cuál es la política que tiene” Lula; en cambio, “si el que triunfa es el candidato Bolsonaro no tenemos claro cuál va a ser la política en relación al Mercosur”, señaló este lunes en rueda de prensa.

En cualquier caso, el canciller uruguayo destacó la incidencia de Brasil tanto en las “fuentes de trabajo” como en el comercio uruguayo, “desde la leche a lo que les parezca”. “Eso sí lo tenemos clarísimo y eso lo tenemos que proteger de todas maneras, más allá del presidente que triunfe. A esto le va una buena parte de los escenarios de estabilidad económica, de las fuentes de trabajo, y esa es la prioridad de nuestro gobierno”, expresó. “La respuesta es que trabajamos bien con todos”, subrayó.

Orsi sobre la designación de Carámbula: aportará un “balde de arena”

Por otra parte, también se refirió a la designación del exintendente de Canelones Marcos Carámbula como próximo embajador en Palestina, un anuncio que realizó el canciller, Mario Lubetkin, en diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio.

“En primer lugar, es un compañero de fierro, con mucha confianza nuestra –está de más decirlo–, pero además con una sensibilidad, con un sentido y una visión sobre la paz que creo que es muy oportuna”, señaló Orsi al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a su elección. Adelantó que Carámbula aportará un “balde de arena” para construir “lo que todos queremos”.

Orsi optó por no responder las críticas de la oposición ante la designación y dijo que los cuestionamientos son “parte de la libertad”. El mandatario confirmó que Carámbula aceptó el cargo, pero señaló que “hay que conversarlo” porque sería “el año que viene”, al tiempo que ratificó que Uruguay mantiene la “histórica” postura por la existencia de dos Estados en el marco de una “situación muy complicada” que “ojalá se resuelva rápido”.