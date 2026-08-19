“La rosca sigue” y “cuadro de excorruptos”: ediles opositores de Artigas critican designación de Caram como titular del Cecoed

Hace dos años, el entonces intendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, fue condenado por la Justicia por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades en la causa de maniobras con el cobro de horas extras en el gobierno departamental. Acto seguido, Caram renunció a su cargo, y su idea original era ser candidato a diputado en la elección de octubre de 2024 –no podía postularse otra vez a la intendencia porque ya llevaba dos períodos consecutivos–. A fines de julio de 2024, el directorio del Partido Nacional resolvió impedirle presentarse a un cargo electivo bajo el lema blanco, por lo que su postulación a la cámara baja naufragó.

La misma prohibición corrió para su sobrina, la entonces diputada Valentina dos Santos, que iba a presentarse como candidata de la comuna de Artigas, pero por la resolución del PN tampoco pudo hacerlo. Finalmente, en el departamento del norte el intendente electo fue Emiliano Soravilla, de Artigas Adelante, la agrupación de Caram, y Dos Santos fue designada secretaria general de la intendencia.

Luego de dos años, por estas horas Caram volvió oficialmente al ámbito público, al ser designado titular del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Artigas. En entrevista con el medio artiguense Clic Regional, Caram dijo que el cargo que asume implica una función de la que como intendente “más o menos” siempre estaba al tanto, y recordó las inundaciones de 2015, que fueron importantes. Caram le agradeció “la confianza” a Soravilla y dijo que “se avecinan meses bastante complicados”, en referencia a El Niño.

“Lo han dicho el presidente Yamandú Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y todos los informes meteorológicos no son nada alentadores. Es un trabajo que vamos a hacer de la mejor manera posible, dejando todo en la cancha”, señaló Caram. Agregó que es un cargo de confianza y que lo que le interesa es “el trabajo”.

Consultado sobre si esto es una forma de volver a la política, contestó que no, ya que es “una forma de tratar de aportar conocimientos”. “Yo sé que tengo capacidad de trabajo, dedicación y esfuerzo, y quiero dejar en claro a la gente de Artigas. Ojalá que los pronósticos no sean tan trágicos, para decir un término, y que podamos pasar de la mejor manera posible, porque en todas las crecientes en que anduve, la situación de la gente da pena. Hay que tener un corazón de roble, pero lo importante es cumplir con la gente”, subrayó.

“Mala señal”

Esta designación no fue vista con buenos ojos en filas de la oposición, empezando por el edil colorado Daniel Argañaraz, que fue uno de los denunciantes de Caram por el manejo de las horas extras. En diálogo con la diaria, Argañaraz dijo que los “exdelincuentes pueden perfectamente volver a trabajar luego de haber pagado su pena, como en este caso y en el de Dos Santos”, pero Caram “no tiene ninguna experiencia en absolutamente nada de eso, no es profesional en esa área ni nada por el estilo”.

Agregó que “es una mala señal” para “la gente que se esfuerza con su trabajo, que estudia y se preocupa, cuando se designa a exconvictos para ocupar cargos que no son votados”. Por lo tanto, Argañaraz sostuvo que con Dos Santos, y ahora con Caram, en la Intendencia de Artigas están armando “un cuadro de excorruptos”.

“Entonces, sin duda alguna, como a todos los directores, lo vamos a estar mirando con lupa, y más con el antecedente de lo que pasó: él fue el que miró para el costado mientras pasaban todos estos robos de las horas extras”, finalizó.

“Si esto no es volver a la política, ¿qué es?”

“Hablando mal y pronto: como que la rosca sigue. Y estas son las cosas que a muchísima gente le caen mal y por eso cada vez cree menos en el sistema político”, dijo a la diaria Guillermo Gasteasoro, coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio de Artigas, y señaló que este jueves se reunirán para emitir un comunicado al respecto.

El edil sostuvo que “hay muchísima gente que está indignada” con la designación de Caram al frente del Cecoed e insistió con que “estas decisiones son las que alejan a la gente del sistema político”.

Gasteasoro subrayó que Caram fue juzgado con prisión “por no cuidar los dineros públicos, se le venció el subsidio y ahora entra en un cargo de confianza”. Además, criticó que Caram haya señalado que su nuevo cargo no implica volver a la política: “Ocupa un cargo de confianza política por designación directa, con un grado de director, que le otorga el salario de 180 y pico de miles de pesos. Si esto no es volver a la política, ¿qué es?”.

Por último, el edil aclaró que “todos tenemos derecho a la rehabilitación”, pero este es un caso “totalmente diferente” porque “estamos hablando del uso y del manejo de los dineros públicos”.