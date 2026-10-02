64% de los uruguayos prefiere la democracia, pero 45% aceptaría un gobierno no democrático “si resuelve los problemas”

Una encuesta del Latinobarómetro recoge una caída de seis puntos en la aprobación de la democracia entre la población; solo 27% de ella considera que el país “va en la dirección correcta”.

Más de seis de cada diez uruguayos entienden que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, de acuerdo con un informe difundido por el Latinobarómetro esta semana.

El resultado es el segundo mejor en la región, ya que un 64% de la población se expidió de esa manera luego de ser consultada al respecto, 12 puntos porcentuales por encima del promedio regional de 52%. El único país que observó un mejor resultado fue Argentina, con un apoyo de 73%. Sin embargo, la cifra implicó un retroceso con respecto a la última encuesta, ya que en 2024 fue de 70%, un retroceso de seis puntos desde entonces.

Si bien entre los encuestados 64% de los ciudadanos uruguayos manifestaron su apoyo a la democracia y tan solo 13% dijo ver con buenos ojos al autoritarismo, 45% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con la frase: ”No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”.

Instituciones del Estado uruguayo ocupan los primeros puestos en nivel de satisfacción

El reporte del Latinobarómetro también aborda el nivel de satisfacción de la población con el Estado a partir de la pregunta “¿Cuánto ha hecho el Estado por Ud. y su familia en los últimos tres años?”, y en cuyo caso solo 31% de la población respondió “mucho o algo” en oposición a “poco o nada”, una caída de 20 puntos respecto de 2011, cuando 51% de los encuestados expresaron su agrado.

Sumado a ello, desagrega los niveles de satisfacción con las diferentes instituciones del Estado, en cuyo caso Uruguay aparece entre los mejores puestos para todas las categorías: 45% de los encuestados dice estar satisfecho con la labor de la Policía, lo que coloca al país solo por detrás de El Salvador, que registró 75%.

Lo mismo ocurre con el sistema judicial, con el que 31% de los uruguayos expresaron su agrado, 26 puntos por detrás de la nación centroamericana (57%). También con el funcionamiento de los hospitales públicos, aunque en ese caso solo hubo siete puntos de diferencia: la satisfacción de los uruguayos es de 44%, mientras que aquella de los salvadoreños alcanzó 51%.

Finalmente, y con respecto a la educación pública, un 51% de los habitantes del país están satisfechos con su funcionamiento, cifra idéntica a la que registró República Dominicana, y que ubica a ambos países por debajo de Costa Rica (55%) y, una vez más, El Salvador (76%).

Tres de cada cuatro uruguayos entienden que el dinero de los impuestos es malgastado

También se les preguntó a los encuestados de los distintos países que evaluaran la eficiencia de los gastos del Estado mediante una escala del 1 al 10. En ese sentido, la cifra promedio para nuestro país fue de 4,8, una décima por encima de la media regional de 4,7.

Similar caso se da con respecto a los niveles de confianza: 75% de los encuestados en nuestro país entiende que el dinero percibido a través de los impuestos será malgastado por el Estado, ligeramente por debajo del promedio de 78%. Dicho resultado ubica a Uruguay en los últimos puestos de desconfianza, por detrás de Chile (70%) y El Salvador (44%).

Con respecto a la confianza en las instituciones, el reporte del Latinobarómetro coloca a la Policía en el primer lugar, con un 60%. Le siguen las Fuerzas Armadas, con 57%, y la radio y la Corte Electoral, ambas con 52%. Completan la serie la Iglesia (42%); la televisión (41%); el Poder Judicial (38%); los periódicos y el gobierno (ambos con 38%); el Parlamento (36%); el presidente de la República (35%) y los sindicatos (30%). Cierran la lista las redes sociales, con 24%, y los partidos políticos, con 23%.

Pasando a las perspectivas de vida, Uruguay se presenta como el país con la población más crítica: solo 18% considera que el mundo “va en la dirección correcta”, constata el Latinobarómetro. Esto es casi la mitad del valor promedio de 35%, e incluso está una decena de puntos por detrás del mejor resultado inmediato: Panamá, con 28%.

Consultados por el destino del país, los resultados mejoran ligeramente, y alcanzan el 27%, aunque se sitúan por debajo del promedio de 35% de igual forma. Seguido de ello, y con respecto a las trayectorias personales y familiares, se observa un salto abrupto para los resultados a lo largo de la región, incluido Uruguay, que recogió un 87% de respuestas positivas.