Día del Patrimonio: hay que “seguir procesando” la reinterpretación de las raíces indígenas como “un acto de sanación”

Este fin de semana se celebra la 32° edición del Día del Patrimonio, en esta oportunidad bajo la consigna “Raíces Indígenas: pasado, presente y futuro”. El director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura, Marcel Suárez, dijo a Panorama informativo de la diaria Radio que el tema “moviliza sensibilidades” pero no se debe postergar, ya que algunas generaciones uruguayas se formaron en la “autopercepción” de la ascendencia europea, con “gotitas de componente afro provenientes del tráfico de esclavos”, y que las raíces indígenas eran “un capítulo cerrado”.

“Ha habido un cambio de sensibilidad que ha permitido poner en valor no solo los vestigios arqueológicos –que son muchos, y siempre están muy vulnerables a la destrucción humana y por el paso del tiempo–, sino además porque fueron emergiendo a la luz pública relatos familiares que estaban reducidos al ámbito privado”, señaló. Indicó que incluso después de la matanza de Salsipuedes en 1831 se siguió documentando la presencia de esta población junto a prácticas culturales que no estaban explicitadas en el modelo que “se desarrolla y se impone desde el Estado desde el siglo XIX”.

El jerarca consideró que hubo un “etnocidio profundo” que incluyó “la persecución y la muerte de muchas personas” seguida por la “asimilación forzosa de los sobrevivientes”, lo que hoy se puede confirmar a través de estudios genéticos. La decisión de la temática para este Día del Patrimonio es política pero no “de carácter proselitista”, sino “en el sentido más constructivo y de una búsqueda de una visión más auténtica”. Lo definió como un “cambio de narrativa” hacia una identidad “más rica y más diversa”, ya que aunque se “puede entender por qué se construyó una narrativa anterior más homogeneizadora”, la “historia siempre es mucho más compleja”.

Las actividades

En función de la temática, Suárez adelantó que algunas universidades trabajarán sobre los aportes de la medicina tradicional que utilizaban los indígenas, como la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el sábado 3 y domingo 4 a las 11.00, 14.00 y 17.00, según la guía. Además, dijo que también se prevé la realización de “intervenciones culturales que se inspiran en aquellos rasgos culturales que han sobrevivido y que tienen que ver con la música, con las costumbres o con el habla”.

También habrá exposiciones vinculadas a “cómo se representa el mundo indígena en el arte”. Suárez dijo que Juan Manuel Blanes pintó a un indio “salvaje raptor de mujeres”, pero también creó una figura “doliente y muy romántica” en su obra “El ángel de los charrúas”, en “dos posibles versiones” de una construcción que se sigue enriqueciendo con nuevas interpretaciones: “Hay que seguir procesando esa reinterpretación pero como un acto de sanación [...], no para poner paños tibios, sino para que podamos generar un diálogo y un debate como parte de nuestra cultura democrática, que es parte de nuestro patrimonio cultural. Que espero que podamos seguir cultivando en estos tiempos de crispación”, dijo.

La agenda también prevé una serie de actividades en el interior del país. Suárez dijo que el caso de Fray Bentos configura “un caso de patrimonio industrial”, lo que enmarcó en una “gran diversidad” de eventos que se recogen en la guía y entre los que se incluyen escuelas o liceos rurales que abrirán sus puertas. Suárez invitó a explorar la información pero sin que se sienta como una “imposición violenta”, sino “la apertura plural de un diálogo que debe hacerse en un contexto de interacción democrática” porque, aunque existen miradas “que pueden ser muy distintas”, el objetivo es “visibilizar la complejidad de nuestra identidad cultural”.