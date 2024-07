Pese a que referentes del Partido Nacional se manifestaron “tristes” ante la situación del intendente de Artigas, Pablo Caram, condenado esta semana por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades, nadie debería llamarse a sorpresa, ya que los cuestionamientos contra el jerarca son de larga data y por temas que exceden el cobro irregular de horas extras, que fue el motivo de la Justicia para condenarlo en esta instancia. En esta cronología repasamos algunas de esas críticas y denuncias.

Febrero de 2018. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tomó conocimiento de las contrataciones a familiares por parte de Caram, a raíz de un informe de Telemundo. Por ejemplo, en aquel entonces, quien estaba al frente de la Dirección de Cultura era Karina Gómez, pareja del intendente. En tanto, Valentina dos Santos, en ese entonces diputada por el departamento y sobrina de Caram, fue directora general de la comuna, mientras que Rodolfo Caram, en ese entonces secretario general y primo del intendente, estuvo en la Dirección de Desarrollo Productivo. Manuel Caram, también primo, supo ser director de Desarrollo Social, entre otras contrataciones a familiares y allegados. Si bien las contrataciones no fueron ilegales, la Jutep observó al intendente por este caso.

6 de diciembre de 2018. El edil colorado Francisco Bandera denunció en la Junta Departamental de Artigas que uno de los miembros de la comisión de adjudicación de las obras de la intendencia era hermano de uno de los socios de Rodrigo Jiménez, dueño de un grupo empresarial que resultó adjudicatario de 16 licitaciones entre junio de 2015 y febrero de 2018. También formuló la denuncia en la Justicia y ante la Jutep.

24 de enero de 2020. La Jutep determinó que el intendente Pablo Caram y dos funcionarios –Omar Bicera y Emiliano Soravilla– violaron los principios de probidad, legalidad y transparencia, por el vínculo de estos con las empresas a las que se otorgaron licitaciones por un monto de casi cuatro millones de dólares en total. La Junta Departamental de Artigas decidió presentar el informe de la Jutep ante la Justicia.

Febrero de 2023. Ediles colorados y frenteamplistas denunciaron nepotismo en la Intendencia de Artigas, luego de que se le diera una considerable compensación a Stefani Severo, empleada de la sección de Recursos Humanos, que además era entonces pareja de Rodolfo Caram –condenado esta semana–, secretario general de la comuna y primo hermano del jefe comunal, según se informó en una nota publicada por El País en enero de ese año.

En diciembre de 2022, según los recibos a los que tuvo acceso la diaria, Severo cobró un poco más de 180.000 pesos nominales, que se dividen en su ingreso mensual, que son un poco más de 45.000 pesos, una compensación por ser “grado 7”, que son unos 18.000 pesos, un pago extra de “196 horas”, que son casi 94.000 pesos, y por trabajar en feriado “unas 53 horas” otros 27.000 pesos.

El edil colorado Daniel Argañaraz presentó una denuncia penal contra la gestión de Caram por estas irregularidades. El intendente, por su parte, resolvió desvincular a Severo del gobierno departamental. En una entrevista con Azul FM, Caram afirmó que a la empleada municipal “se le fue la mano” y que, por lo tanto, “no queda otra que cesar a la muchacha”.

21 de febrero de 2023. El presidente Luis Lacalle Pou concurrió al desfile de carnaval de Rivera acompañado por Caram y por la diputada Valentina dos Santos, sobrina del intendente. En una breve rueda de prensa, dijo sobre la denuncia de la oposición departamental que “hay una investigación en curso y me imagino que la investigación va a tener responsables, si es que los hay”.

7 de marzo de 2023. El Frente Amplio (FA) presentó una denuncia penal contra la Intendencia de Artigas, luego de que el PN se negara a aprobar un llamado a sala al jefe comunal para que diera las respectivas explicaciones de la considerable suma de dinero que recibió Severo por horas extras. El edil frenteamplista José González dijo a la diaria que el eje central de la denuncia son los aspectos mencionados, que “lamentablemente no pudimos esclarecer desde el Ejecutivo”. Para González, las horas extras que logró en diciembre la ahora extrabajadora fueron “abusivas” y “exageradas”. Además, citó el caso del terreno municipal que se le adjudicó de forma “muy veloz” a la hermana de ella. La razón por la que elevaron la denuncia ante la Fiscalía es que, si bien según una investigación administrativa de la comuna no hubo delito, los ediles entienden que sí había “apariencia delictiva”.

28 de marzo de 2023. La presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo, aseguró que en el caso de la Intendencia de Artigas el organismo “tiene que actuar de oficio”. Sin embargo, la Jutep nunca trató este tema. Consultada esta semana por la periodista Patricia Madrid en Así nos va, de Radio Carve, sobre por qué no lo hizo, Di Longo dijo que se llegó a formar un expediente, pero explicó que si una denuncia ingresa a la Fiscalía, la Jutep tiene resuelto no tratar el tema, y por eso terminó no abordándose.

30 de marzo de 2023. La Intendencia de Artigas anunció que denunciaría penalmente a la exfuncionaria Stefani Severo, tras concluir la investigación administrativa realizada por el caso. En una conferencia de prensa, el intendente Caram dijo que, “después de tener las pruebas suficientes y la tranquilidad” de haber actuado “en forma correcta”, se presentarían en la Fiscalía para hacer la denuncia.

18 de mayo de 2023. El diputado frenteamplista Nicolás Lorenzo recibió la respuesta a un pedido de acceso a la información pública para conocer los gastos del gobierno departamental en materia de horas extras y compensaciones.

De acuerdo a lo presentado, en 2020 se gastaron 64.541.996 pesos en horas extras y 17.530.000 pesos en compensaciones. En 2021 los montos fueron de 83.778.675 y 19.364.963 pesos, y en 2022 de 120.701.422 y de 23.409.114 pesos, respectivamente, lo que suma más de ocho millones de dólares. En diálogo con la diaria, Lorenzo explicó que las compensaciones corresponden al 20%, 30% y 40% de los sueldos y se otorgan según el número de horas extras que el funcionario haya cumplido. “Lo que ocurre es que muchos de ellos cobran esa plata más horas extras” y eso “es incompatible”, especialmente en el caso de quienes perciben las compensaciones más altas, que se dan cuando la persona trabaja de forma exclusiva en la Intendencia de Artigas.

Según Lorenzo, “molesta el despilfarro” porque en la interna se intuye que quienes reciben estas remuneraciones son personas “de confianza” del intendente de Artigas, Pablo Caram, y su sobrina, la diputada Valentina dos Santos. Algunos de ellos son funcionarios “nuevos” que “pasaron del grado tres al cinco y del cinco al siete en un par de meses”, mientras que hay otros que integran el equipo “hace muchos años” y “no tienen ningún tipo de beneficio” ni ascenso.

28 de febrero de 2024. El edil colorado Daniel Argañaraz presentó una denuncia penal contra 13 funcionarios de la Intendencia de Artigas que recibieron pagos por horas extras. Según comentó Argañaraz en una rueda de prensa, estos funcionarios “abusan” de sus horas extras, e indicó que “supuestamente” trabajan “más de 20 horas diarias”. “Es gente que nunca firma entrada ni salida, tiene aproximadamente 188 horas mensuales de horas extras; tiene más horas extras que horas trabajadas, es ilícito. Consideramos que tiene que ser analizado por la Justicia penal”, estableció. Asimismo, expuso que “si hay alguien que tiene que pagar por esto, por hacer las cosas mal, tiene que hacerlo”, y advirtió que tiene “más material”, pero que tiene que “desglosarlo”.

16 de julio de 2024. La Justicia condenó al intendente de Artigas, Pablo Caram, por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades, en la causa que investigó maniobras con el cobro de horas extras en el gobierno departamental. La sentencia de condena surgió de un acuerdo abreviado entre el intendente y el fiscal Federico Rodríguez, lo que implicó la asunción de la responsabilidad por los hechos que se le imputaban, a cambio de una reducción de hasta un tercio de la pena que tendría en un juicio oral. La pena acordada fue de 14 meses de prisión, que serán cumplidos en régimen de libertad a prueba, con cuatro meses de tareas comunitarias, dos horas semanales.

La Justicia también condenó al primo del intendente, Rodolfo Caram, exsecretario general de la comuna y actual director de Desarrollo Productivo, por el delito de fraude.

17 de julio de 2024. La exdiputada nacionalista Valentina dos Santos fue condenada a seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba con tareas comunitarias, por usurpación de funciones por el caso de las horas extra.

19 de julio de 2024. El Juzgado de Artigas ordenó la suspensión de la ciudadanía de Pablo Caram y de Valentina dos Santos, por lo que no podrán ocupar ni postularse a cargos públicos mientras duren sus condenas.