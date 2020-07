La causa penal que investiga las irregularidades en la administración del intendente de Artigas Pablo Caram, del Partido Nacional, sigue su curso. El fiscal Raúl Iglesias tiene para su estudio el informe elaborado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y la documentación presentada por el propio Caram, además de las citaciones de los involucrados. Pero los documentos que revelan posibles alteraciones en los procesos de adjudicación de licitaciones de la Intendencia Departamental de Artigas (IA) siguen apareciendo.

El edil colorado Francisco Bandera realizó en 2018 una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación de Artigas contra Caram por irregularidades en su gestión, y además envió una solicitud a la Jutep de que analizara la situación. El organismo determinó en enero de este año que el intendente y dos funcionarios -Omar Bicera y Emiliano Soravilla- violaron los principios de probidad, legalidad y transparencia, por el vínculo de estos con las empresas a las que se otorgaron licitaciones por un monto de casi cuatro millones de dólares en total. Con estos elementos sobre la mesa, la Junta Departamental de Artigas decidió ampliar la denuncia de Bandera y presentar el informe de la Jutep ante la Justicia.

En febrero, el edil colorado encontró nuevos vínculos entre funcionarios de la IA y las empresas a las que se adjudicaron licitaciones y decidió ampliar la denuncia penal. En ese momento, sostuvo a la diaria que el ingeniero Julio Muller, asesor técnico de la comuna, también figuraba como referente de la empresa unipersonal de Rodrigo Jiménez: Jiménez Felice Rodrigo ‒nombre de fantasía: Artitech Construcciones‒. El edil accedió a través de un pedido de informes a un conjunto de documentos que presentó la empresa para una licitación en la IA que finalmente perdió; en una de las hojas presentadas el ingeniero figura como referente de la empresa constructora. A su vez, en esa instancia el edil manifestó que en el registro de la empresa en el Banco de Previsión Social figura como contacto el correo de Federico Caram, el hijo mayor de Caram, en la parte del domicilio fiscal.

Con todos estos argumentos en su contra, Caram decidió presentarse ante la Fiscalía por sus propios medios antes de ser citado y entregar al fiscal documentación que argumenta contra las acusaciones que recibió. El intendente sostuvo a la diaria que ya se presentó a fines de mayo, pero aún no fue citado por la Justicia. No obstante, dijo que “está apurado para que salga [la resolución penal]”. El jerarca dijo que “no tiene ni idea” del progreso de la causa y que decidió no presentarse ante la Jutep porque para él “no es confiable” el equipo que integraba ese organismo.

Más documentos

En diálogo con la diaria, Bandera sostuvo que encontró más documentos que prueban la existencia de procesos ilícitos en la IA, que favorecen a la empresa de Jiménez. En uno de los documentos que el edil presentó a la diaria está registrada una reunión entre el dueño de la empresa, Muller, el director de Obras de la comuna, Alexander Becker, y Bicera. El encuentro tuvo el objetivo de “evaluar la capacidad de la empresa para hacer las obras”, aseguró Bandera. Según sostuvo, esta situación constituyó “una irregularidad muy grande” no sólo por el vínculo entre las personas, sino porque el encuentro fue antes de que se definiera el resultado de una licitación.

Muller, en su carácter de asesor de la comuna, había sido seleccionado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la IA el 8 de setiembre de 2016 para analizar las competencias de la empresa de Jiménez para llevar adelante cinco obras referidas a alcantarillado y construcción de sus accesos en Artigas. El 13 de setiembre, el ingeniero informó por escrito al organismo que si bien la empresa era “nueva en el mercado”, los trabajos que ha realizado “han sido de calidad” y “con personal idóneo”, y por eso “nada impide creer que esté capacitada para realizar las obras”. En el mismo texto, Becker da cuenta del encuentro previo que habían mantenido con los funcionarios municipales y el empresario.

Además del informe del ingeniero, Muller presentó adjunta una carta del titular de la empresa en la que Jiménez plantea que desde el inicio su intención fue obtener las cinco licitaciones, y en función de ello adquirió “maquinaria adicional para la correcta ejecución de los trabajos”. Allí, el empresario incluso sostiene que si la empresa no fuera elegida “simultáneamente” para todas las obras sufriría “una gran pérdida en la eficiencia de los recursos invertidos”.

Más problemas

El informe que realizó la Jutep da cuenta de que una de las irregularidades cometidas por la IA fue haber dividido la construcción del alcantarillado en cinco licitaciones abreviadas, cuando se debió haber hecho una “única licitación pública, por tratarse del mismo objeto”, manifestó Bandera. Al respecto, el edil comentó que en ese momento la unipersonal de Jiménez no tenía las características necesarias para participar en una licitación pública, de acuerdo al certificado VECA (Valor Estimado Contractual Anual) que otorga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que evalúa la capacidad de trabajo de las empresas y la solvencia económica para asegurar que puedan afrontar la envergadura de la obra que se les va a adjudicar. “[En la IA] buscaban la forma de favorecer a la empresa de Jiménez siempre”, aseguró Bandera.

Asimismo, el edil sostuvo que “en ninguna licitación del Estado puede tomarse como válido un documento que no fue solicitado en los pliegos en condiciones”. Por lo tanto, la reunión y los argumentos de Jiménez “son inválidos” en el proceso, y sin embargo en la IA “tomaron en cuenta todo eso”. Para Bandera va a ser “difícil” encontrar por escrito mejores pruebas que esos documentos para dar cuenta de la forma en que se “direccionaban las licitaciones” en la comuna de Artigas. Según consideró, se trata de una demostración “muy categórica de lo que estaba pasando en los cinco años” durante la gestión de Caram.

Bandera explicó que aún no ha presentado los documentos ante la Justicia por las medidas que ha tomado el organismo bajo el contexto de emergencia sanitaria, pero ya inició el proceso para hacerlo.

Por su parte, Caram dijo que para él Bandera “no existe”, y por eso de “ese muchacho” no habla. Sostuvo que “está muy tranquilo” y dedicándose a la campaña para las elecciones departamentales de setiembre, que por el momento “va muy bien”.