La bancada de ediles del Partido Nacional (PN) resolvió este jueves 8 llamar a sala a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, para que brinde explicaciones sobre la “sistemática falta de respuesta” a los pedidos de informes que realizan los ediles de la oposición, sostiene una carta presentada por el edil nacionalista Javier Barrios Bove ante la Junta Departamental de Montevideo. La propuesta fue apoyada por el Partido Independiente y el Partido Colorado.

Asimismo, los ediles consultarán a la intendenta por “una práctica que se ha vuelto costumbre”; “la de cumplir con la formalidad de enviar ‘respuestas’ en las cuales no se contestan las preguntas de los distintos pedidos de informes”, agrega el documento.

“La actual administración ha establecido una práctica sistemática de entorpecer uno de los importantes mecanismos de contralor que tienen los legisladores departamentales”, expresan los ediles nacionalistas.

Según Barrios Bove, la intendenta “tiene más de 24 pedidos de informes sin contestar”. “A Cosse no le gusta que la controlen y por eso no ha contestado los pedidos de informe, muchos los ha contestado fuera de plazo y otros 24 no los contestó. Ella debería comparecer personalmente y no se debería hacer representar”, dijo el miembro convocante la diaria.

En febrero de 2021, la bancada de ediles del PN decidió llamar a sala a la intendenta para que diera explicaciones sobre la distribución de las donaciones de alimentos para ollas populares que se recaudaron en el marco del 50º aniversario del Frente Amplio (FA). La comparecencia de Cosse se concretó en junio de ese año de manera virtual, hecho que despertó quejas en la oposición departamental.

