La bancada de ediles del Partido Nacional (PN) emitió un comunicado en el que considera “insuficientes” las explicaciones brindadas por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, durante el llamado a sala de este viernes.

El llamado a sala, que tuvo varios cuartos intermedios y una suspensión por varias horas, fue del PN para que Cosse diera explicaciones sobre la distribución de las donaciones de alimentos para ollas populares que se recaudaron en el marco del 50º aniversario del Frente Amplio (FA).

Barrios Bove, el edil convocante, aclaró en su intervención que la convocatoria no fue porque estuviera “en contra del trabajo de las ollas populares, todo lo contrario”, y que tampoco estaba en discusión que el FA “decidiera convocar a sus militantes a donar alimentos para ollas populares”, pero, hablándole a Cosse, aseguró: “usted no puede hacer política con la intendencia, su partido no puede hacer política con la intendencia”, y consideró que son “acciones que dañan la institucionalidad”.

Aseveró que la campaña “tenía un fin proselitista”, lo que estaba dado, a su entender, con la convocatoria a enviar “un mensaje” a través de cartas que iban sumadas a los alimentos, y le consultó a la intendenta si “su idea era que la intendencia estuviera al servicio de la fuerza política como forma de distribución”. Para el edil, “no correspondía que se distribuyeran los alimentos donados en el marco de la campaña por el 50 aniversario del FA.

Ya en febrero Cosse resolvió retirar las cartas de las donaciones, después que el Partido Colorado expresara su “incomodidad” al respecto, planteo que la intendenta dijo entender.

A su turno, la intendenta hizo un recuento de cómo afectó la pandemia en Uruguay y en particular en Montevideo, y detalló las acciones desarrolladas por la comuna capitalina en el marco del Plan ABC, para atender la emergencia. “La situación económica y social es muy grave, los montevideanos se han visto impactados, han proliferado los merenderos y las ollas como no se veían desde los años 2000”, afirmó la jerarca.

Cosse aseguró además que la intendencia ha recibido donaciones de diversas empresas e instituciones, y señaló, en relación a la campaña de donación de alimentos promovida por el FA que “superó las expectativas”, por lo que era un desafío la distribución.

El balance del PN

Al cierre del llamado a sala, la bancada de ediles nacionalistas emitió un comunicado en el que considera que “las palabras de la señora intendenta Cosse no fueron acordes a lo que se le había preguntado, no respondiendo las preguntas realizadas”.

“No poder responder sobre los cuestionamientos (...) demuestra y deja a la vista de todos, que la señora intendenta confunde en su rol, gobierno con partido, erosionando las instituciones y violando la Constitución de la República”, agrega la bancada nacionalista.