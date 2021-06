No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La bancada de ediles del Partido Nacional resolvió en febrero llamar a sala a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por la distribución de las donaciones de alimentos de las ollas populares que se recaudaron en el marco del 50° aniversario del Frente Amplio.

Sin embargo, el aumento de casos de coronavirus y las restricciones de la actividad de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) debido a la emergencia sanitaria han demorado la concreción del llamado a sala de la intendenta. Además, Cosse estuvo varias semanas en cuarentena tras haber estado con contactos positivos de covid-19.

Este domingo el edil nacionalista Diego Rodríguez anunció en su cuenta de Twitter que el llamado a sala se realizará el 25 de junio y la intendenta “deberá explicar por qué utiliza a la IM como plataforma política”. “Donaciones con ‘cartitas’ partidarias, pintadas en un cementerio público y TV Ciudad serán algunos de los temas arriba de la mesa”, agregó el edil en su cuenta de Twitter.

En diálogo con la diaria, el edil sostuvo que hay varios motivos para el llamado a sala. Uno de los temas de la convocatoria, dijo Rodríguez, refiere a las donaciones de alimentos y el pedido de la intendenta de acompañar las donaciones “con cartas alusivas a los 50 años del FA”. “Yo dije que era positivo que lo hiciera la fuerza política, pero no que participara la intendenta de Montevideo. Ahí hay un proselitismo que no compartimos. Por otro lado está la pintada en un cementerio público del presidente Tabaré Vázquez y un sinfín de hechos que han venido sucediendo a través de TV Ciudad”, apuntó.

La presidenta de la JDM, la edila frenteamplista Sandra Nedov, dijo a la diaria que los llamados a sala, por reglamento, no se pueden “acotar en el tiempo”, pero espera que la jornada sea de corta duración. A su juicio, en este momento “es un disparate” juntarse para discutir “algo que pasó hace meses”. “Tenemos años por delante para destacar qué cosas se utilizaron como campaña, a criterio de ellos o no. Creo que hoy las condiciones sanitarias y la vida de la gente son más importante, pero no le podemos coartar a los partidos políticos lo que el reglamento dice”, señaló.