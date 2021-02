La bancada de ediles del Partido Nacional (PN) resolvió este miércoles llamar a sala a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, para que brinde explicaciones sobre el rol de la comuna en la distribución de las donaciones de alimentos a las ollas populares que se recaudaron en el marco del 50° aniversario del Frente Amplio (FA).

El llamado a sala será puesto a consideración el 25 de febrero en la Junta Departamental de Montevideo y contará con los votos necesarios para ser aprobado, ya que el Partido Colorado (PC) respaldará la convocatoria, adelantó el diputado y secretario general del Comité Ejecutivo Departamental (CED), Felipe Schipani. El edil nacionalista Javier Barrios, promotor de la convocatoria, dijo a la diaria que Cosse ha “confundido” su rol de dirigente política con el de intendenta de Montevideo. A su juicio, Cosse “no termina de asumir que es la intendenta de todos los montevideanos”.

“Nosotros estamos a favor de todas las donaciones de todas las ollas populares. Es más, creemos que el FA hizo una excelente campaña recolectando alimentos, pero la IM no es el brazo ejecutor del FA. No debe distribuir las donaciones y no lo decimos nosotros, lo han dicho connotados dirigentes del FA, como el exsecretario de la IM [Fernando] Nopitsch y el exintendente Christian Di Candia”, apuntó.

Para Barrios, el problema es que no se puede confundir la institucionalidad de la comuna con la de un partido político. De hecho, opinó que el FA debería retirar las donaciones. “Como han dicho los militantes, ellos tienen estructura y conocimiento suficiente del territorio montevideano para distribuirlas en las distintas ollas”, manifestó.

Con el llamado a sala, la bancada nacionalista espera que la IM dé marcha atrás con la iniciativa y no distribuya las donaciones. “Las ollas no nacieron con Carolina Cosse. Desgraciadamente las ollas comenzaron con la pandemia el 13 de marzo, como en su momento lo hizo FUCVAM [Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua], el PIT-CNT, el Sunca [Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos], que colaboraron con las ollas populares y no lo hicieron a través de la intendencia, lo hicieron con un perfil bajo. Carolina Cosse aparece un día sí y otro también en las ollas populares y me parece que eso es proselitismo y jugar con la necesidad de la gente”, añadió Barrios.

El Comité Ejecutivo Departamental del PC había publicado un comunicado el 11 de febrero en el que cuestionaba el accionar de Cosse y solicitaba a la comuna que no repartiera los alimentos a las ollas. “Al Frente Amplio, no le falta organización, ni logística, ni presencia territorial en Montevideo, ni conocimiento de las ollas populares como para hacer llegar los alimentos y las cartitas”, culminaba el comunicado.

La intendenta respondió al CED a través de una misiva y sostuvo que podía entender la “incomodidad” sobre las cartas que habían dejado los donantes junto a los alimentos y adelantó que las devolverían a la fuerza política. No obstante, señaló que la solidaridad “no es patrimonio de ningún partido en particular, sino que es una característica de nuestro pueblo, que lo demuestra ante cada situación desgraciada”.