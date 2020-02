Artigas: ampliarán denuncia por irregularidades en la gestión de Pablo Caram, que fue citado por Fiscalía

Las irregularidades en las licitaciones de obras públicas de la Intendencia Departamental de Artigas (IDA) parecen no tener fin.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) había analizado los hechos por pedido del edil colorado Francisco Bandera, y había concluido que el ex intendente Pablo Caram, del Partido Nacional (PN), y dos funcionarios ‒Omar Bicera y Emiliano Soravilla‒ violaron los principios de probidad, legalidad y transparencia, dado que los dos últimos tenían relación con las empresas a las que se dio licitaciones, en total, por un monto de casi cuatro millones de dólares. En las últimas horas, Bandera denunció nuevas vinculaciones entre funcionarios de la IDA y empresas a las que adjudicaron licitaciones.

En diálogo con la diaria, el edil colorado señaló que en la documentación presentada por la empresa Jiménez Felice Rodrigo ‒nombre de fantasía: Artitech Construcciones‒ figura como referente, para una licitación de la IDA, el ingeniero agrimensor Julio Muller, que a su vez es asesor técnico de la comuna, según su perfil de Linkedin, desde enero de 1989. A su vez, en el registro de la empresa en el Banco de Previsión Social, en la parte de domicilio fiscal figura como contacto el correo de Federico Caram, hijo mayor del intendente. Además, dicha dirección es del estudio contable Guruceaga-Caram; Juan Guruceaga es el actual director de Hacienda de la comuna artiguense, y antes estuvo, según Bandera, en la sección de Tributos de la IDA.

“Ninguna de estas situaciones fue declarada por ninguno de los funcionarios ni por el propio intendente, y no entiendo cómo ninguna de todas las personas que revisaron el expediente se dio cuenta de que hay vinculaciones que son evidentes, que están ahí”, señaló Bandera. Agregó que la Jutep podría haber analizado estos vínculos si la IDA “le hubiera otorgado toda la información que solicitó”. “Pero si hizo con la Jutep lo mismo que hizo conmigo, que me entregaba información parcial, no se ven los detalles de las empresas”, agregó.

A todo esto, el fiscal de Artigas Raúl Iglesias citará a Caram para que declare sobre estas denuncias, y también llamará a Bandera, que llevará toda la documentación de que dispone. El ex intendente, que en mayo irá por la reelección, había dicho en una rueda de prensa que el informe de la Jutep es “una payasada” y que sus abogados están analizando iniciar acciones legales contra ese órgano, que es “político”. “Fue todo orquestado, pero les salió el tiro por la culata”, sentenció. Consultado por la diaria por las nuevas denuncias de Bandera, Caram dijo “que vaya a la Justicia y después que hable conmigo”, y que no estaba al tanto porque no “pierde tiempo en escucharlo”. “Estoy en campaña, recién termino, estoy tomando mate con un amigo”, describió. En cuanto a la relación de su hijo con la empresa Artitech, dijo que no tiene “ni idea” y que no le “interesa lo que habla ese muchacho [Bandera]”.

Por su parte, el edil señaló que, en todo caso, el informe de la Jutep sería un ataque político “autoprocesado” por Caram, ya que son todas vinculaciones entre familiares de él y funcionarios de su confianza. “Lo que intenta hacer Caram es desestimar una denuncia que, de confirmarse, por lejos es el caso de corrupción más grave que hubo en la historia de Artigas. Hablamos de más de cuatro millones de dólares, porque hay algunas otras obras que la Jutep no contempló y además hay compras directas de las que la IDA no brindó información”, agregó.

En tanto, el Directorio del PN resolvió convocar a Caram, y está agendada una reunión para el viernes 28 al mediodía, indicó a la diaria Pablo Abdala, uno de los integrantes de ese cuerpo. El ex diputado agregó que, según se les comunicó, Caram asistirá “con un informe que lo respalda”, aunque también estarán atentos a lo que acontezca con la actuación de la Justicia.

Cuestionado por varios frentes

En febrero de 2018 la Jutep había exhortado a políticos y funcionarios públicos con cargos jerárquicos a no contratar en forma directa a sus familiares. En la comuna de Artigas estaba al frente de la Dirección de Cultura la pareja del intendente, Karina Gómez. Su sobrina, Valentina dos Santos, hoy diputada, era la directora general de la Intendencia; el primo del ex intendente, Rodolfo Caram, estaba en la Dirección de Desarrollo, y Manuel Caram, también primo, era director de Desarrollo Social. En ese momento Caram aseguró: “Si tengo que aclarar algo, lo voy a aclarar, [pero] los cargos en la Intendencia son de confianza; no nos apartamos para nada de la ley”.

En junio de 2019 ediles del Frente Amplio (FA) denunciaron que en la actuación del cantante brasileño Martinho da Vila en el festival, el 20 de octubre de 2018, no hubo llamado a licitación ni contrato con el artista ni con la productora. Los ediles opositores pidieron una auditoría al Tribunal de Cuentas, que ya fue entregada y será analizada este jueves por la Junta Departamental. En el informe, el Tribunal de Cuentas observa que en el evento se gastaron 3.705.864 pesos (más de 100.000 dólares), mientras que los ingresos netos fueron de 1.583.407 pesos (algo menos de 26.000 dólares). Respecto a la contratación del artista, el organismo concluye que la Intendencia de Artigas incumplió con el artículo 211 literal B de la Constitución, ya que el gasto del caché del cantante no fue remitido preventivamente al Tribunal de Cuentas, algo que correspondía al superar el tope de la compra directa ampliada. Además, se sostiene que se vulneraron varios artículos del TOCAF en la organización del evento.

Además del caso del cantante brasileño, en 2019 el edil frenteamplista Leandro dos Santos sostuvo que la Intendencia hacía gastos que no correspondían, como, por ejemplo, un apoyo económico de 2.000 pesos mensuales para una joven de Artigas que estudia en Salto, y el pago de la factura de UTE de una señora, “por no contar con los medios económicos necesarios”, entre otras “irregularidades”. En ese entonces, Caram declaró a la diaria: “Todas las decisiones las tomo yo. Acá todos nos conocemos y sabemos quién es el que va a buscar un pasaje para venderlo –en ese caso no se lo damos– y el que realmente lo necesita”.