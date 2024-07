La jueza en lo penal de 1° turno, Carolina Olivera, condenó este martes al intendente de Artigas, Pablo Caram, por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades, en la causa que investiga maniobras con el cobro de horas extras en el gobierno departamental.

La sentencia de condena surge de un acuerdo abreviado entre el intendente y el fiscal Federico Rodríguez, lo que implica la asunción de la responsabilidad por los hechos que se le imputan, a cambio de una reducción de hasta un tercio de la pena que tendría en un juicio oral.

La pena acordada fue de 14 meses de prisión, que serán cumplidos en régimen de libertad a prueba, con cuatro meses de tareas comunitarias, dos horas semanales.

El acuerdo no implicó sanciones económicas para el intendente, ni inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que Caram, tal como tenía previsto, seguirá al frente del gobierno departamental hasta el viernes, cuando renuncie para dedicarse a la campaña electoral, en la que aspira a representar al departamento en la Cámara Baja.

A partir del viernes asumirá la renunciante diputada Valentina Dos Santos, sobrina de Caram, quien también sería condenada por este caso el miércoles, con una pena menor a cumplir en régimen de libertad a prueba, pero aún no están cerrados los detalles del acuerdo. Según informaron a la diaria la condena tampoco implicará inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que Dos Santos, tras ser condenada, asumirá al frente del gobierno departamental. La renuncia de Dos Santos estaba prevista para la semana pasada, pero el caso no pudo ser tratado porque no hubo cuórum en Diputados.

Horas antes, la Justicia condenó al ex secretario general de la Intendencia de Artigas, Rodolfo Caram y a su esposa, la exfuncionaria Stefany Severo, por un delito de continuado de fraude.

El acuerdo, que fue adelantado por el medio artiguense Clics Regional, dispuso una pena de 24 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba, con la obligación de realizar tareas de trabajo comunitario durante diez meses, cuatro horas por semana. Además, la condena implica el pago de una multa de mil Unidades Reajustables (1.700.000 pesos), y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.

Rodolfo Caram, primo del intendente Pablo Caram, fue considerado responsable del delito en calidad de coautor, mientras que su pareja fue condenada como autora.

La Intendencia de Artigas pagó cientos de horas extras en forma irregular a la exfuncionaria Stefany Severo cuando se desempeñaba en Recursos Humanos. Según el recibo de sueldo de diciembre de 2022, a Severo le computaron 196 horas extras y 53 horas en feriados, y en noviembre le adjudicaron 209 horas extras y 39 horas trabajadas en feriados. Si bien desde la comuna se plantea que se trata de una situación puntual, desde la oposición al gobierno departamental, plantean que es una situación generalizada en la comuna, que entre 2020 y 2022 pagó ocho millones de dólares de horas extras.