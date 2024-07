El intendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, fue condenado este martes por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades, en la causa que investiga maniobras con el cobro de horas extras en el gobierno departamental, que suman ocho millones de dólares.

Este miércoles Caram hizo pública una carta, en la que sostuvo que este martes tuvo que pasar una “prueba dura y amarga, de esas que te pegan, te chocan”. Caram hizo un acuerdo abreviado con la Fiscalía, lo que implica la asunción de la responsabilidad por los hechos que se le imputan y la reducción de la pena que tendría en un juicio oral. En efecto, se determinó una pena de 14 meses de prisión, que serán cumplidos en régimen de libertad a prueba, con cuatro meses de tareas comunitarias, dos horas semanales.

“Por conductas de terceros me vi manchado en mi honor, se cuestionó mi hombría de bien. Ante los hechos de pública notoriedad tomé una decisión meditada pero muy difícil, la que aún me genera contradicciones”, escribió en la carta. Señaló que no cree en “embestidas bagualas” y sí en la Justicia, pero aun así considera que se vio “expuesto a una situación sin ecuanimidad”.

“Si omití hacer algo, que es lo que se me cuestiona, lo hice sin ningún tipo de intención. Aclaro que la denuncia la hice”, acotó y agregó que eso le permite “continuar caminando y recorriendo el departamento con la frente en alto, con la conciencia tranquila, pudiendo mirar a cada uno de ustedes a los ojos”.

Caram renunciará este viernes a la intendencia y se dedicará a la campaña electoral, ya que aspira a ser candidato a diputado. La pena no previó inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que lo sucederá su sobrina, la diputada nacionalista Valentina dos Santos, que este miércoles será también condenada en el marco de la causa.

En ese sentido, sostuvo que ahora era necesario “dar vuelta la página, volver y redoblar los esfuerzos”. “A remangarnos y a seguir trabajando comprometidos con el desarrollo del departamento”, concluyó.

Además del intendente de Artigas, fueron condenados el exsecretario general de la Intendencia de Artigas Rodolfo Caram, primo del intendente, y su esposa, la exfuncionaria Stefany Severo, por un delito continuado de fraude. En diciembre de 2022, a partir de un recibo de sueldo, se comprobó que la Intendencia de Artigas le había pagado cientos de horas extras en forma irregular a Severo cuando se desempeñaba en Recursos Humanos. La oposición en su momento denunció que no se trataba de un caso aislado, sino que desde 2020 a 2022 la comuna había pagado un total de ocho millones de dólares en horas extras.