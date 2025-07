Luego de una semana sin sesionar, el martes retomará su actividad la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que tiene varios asuntos a tratar en el orden del día, entre los que se destaca el famoso proyecto para regular los ingresos a las intendencias, que fue aprobado por la cámara baja a principios de mayo.

El senador del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera, presidente de la comisión, dijo a la diaria que el proyecto figura en el orden del día “para seguirlo”, pero, en realidad, “hasta que no se conforme el nuevo Congreso de Intendentes” no van a “avanzar”. Subrayó que representantes del Congreso de Intendentes saliente ante la comisión fueron “muy claros” en que estaban a favor de concretar un proyecto de ley en ese sentido. De hecho, el órgano estaba trabajando en un borrador con varias propuestas, como implementar un cupo de designaciones directas, cargos de confianza y contrataciones alternativas.

Viera dijo que les parece “de orden” consultar a las nuevas autoridades departamentales, que asumieron hace pocos días. “Algunas de ellas, incluso, como es el caso de Alejo Umpiérrez [intendente reelecto de Rocha], que estaba presente en la reunión, también plantearon su compromiso de trabajar en este período [en el tema]. Así que desde el FA vamos a aguardar a que la semana que viene asuma el Congreso de Intendentes, y nos vamos a reunir con nuestros intendentes compañeros frenteamplistas”, sostuvo.

Agregó que al mismo tiempo están coordinando “políticamente” los legisladores, tanto senadores como diputados, para tratar de que el acuerdo que se logre en la comisión “también implique una mayoría en la Cámara de Diputados a la hora de votar este proyecto”.

El proyecto ya fue tratado por la cámara baja, pero Viera se refiere a cuando la iniciativa pase por allí como tercera cámara, para aprobar los cambios del Senado, porque “está claro” que el proyecto tal como llegó de Diputados “va a tener modificaciones”. Dijo que lo votado por los diputados fue el proyecto “posible”, pero “en algunos artículos tiene dificultades de implementación”.

Viera dijo que la bancada del oficialismo en el Senado tiene la intención de plantear algún texto alternativo para realizar modificaciones. Puso como ejemplo “lo que hace a los concursos”, porque la redacción actual tiene “tanta amplitud que hasta permite que personas que no son funcionarios puedan concursar para cargos de ascensos”. Entonces, “el texto es contradictorio o no está muy claro, y eso no ayuda” a que haya un proyecto “de acuerdo”, por lo tanto, buscarán que sea “más garantista”.

El primer artículo del proyecto dice: “La designación y los ascensos del personal presupuestado o contratado de los gobiernos departamentales deberán realizarse por concurso público y abierto conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona”.

“No va a haber aplicación de mayorías y minorías”

Viera subrayó que “no hay proyecto posible sin acuerdo político” con todos los partidos, por lo tanto, en este caso, “no va a haber aplicación de mayorías y minorías”. Además, dijo que deben “hilar muy fino respecto a la constitucionalidad del proyecto”, porque se están introduciendo “en la materia municipal, y eso puede llevar a que alguna intendencia entienda que eso no se puede hacer y, por tanto, plantear la inconstitucionalidad”.

El senador dijo que “es una posición del FA” que no pueden “ir hacia un proyecto demasiado radical que después sea fácil de evadir”. “Queremos que el texto que logramos consensuar se pueda aplicar sin que después existan trampitas que eviten cumplirlo. Ahí está el ojo político más agudo que debemos tener”, sostuvo. Agregó que si prohíben “que ingresen funcionarios por la vía de la designación directa, lo que va a terminar pasando es que se va a contratar ONG, organizaciones sociales, empresas y demás, y por esa vía van a ingresar a la función trabajadores puestos desde el plano político”, y eso es justamente lo que no quieren. Por lo tanto, “para que eso no pase, tiene que haber un acuerdo generalizado de todo el sistema político”, insistió.

La senadora blanca Graciela Bianchi, integrante de la comisión y coordinadora de la bancada de su partido, dijo a la diaria que están esperando que oficialmente llegue a la comisión el planteo de los intendentes. Agregó que su correligionario Enrique Antía, exintendente de Maldonado, le dijo que ya habían llegado a un acuerdo, por lo que asume que este martes podrán contar con la postura de los gobernantes departamentales. “Si los intendentes blancos están de acuerdo, yo no tengo problema [en votarlo]”, finalizó Bianchi.