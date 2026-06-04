El 49% de la población desaprueba la gestión del presidente, según la Usina

El 64% dice que el gobierno de Orsi no cumple sus expectativas hasta el momento; las áreas peor valoradas del gobierno son seguridad y trabajo, y las mejor valoradas, salud y política económica.

A un año y tres meses del comienzo del gobierno de Yamandú Orsi, el 49% de la población desaprueba la gestión del presidente, según una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana entre el 22 y el 26 de mayo. En tanto, el 24% la aprueba, al 22% le resulta indiferente y el 5% no sabe o no contesta. Por el período en el que se realizó, la medición no incluye las repercusiones del episodio de la camioneta Hyundai del presidente.

Las personas de nivel socioeconómico alto son quienes más desaprueban la gestión de Orsi (55%), seguidas de las personas de nivel medio (48%) y bajo (41%). La desaprobación es mayor entre los menores de 45 años (más de la mitad de ese segmento desaprueba la gestión, mientras el porcentaje es del 42% entre las personas de entre 45 y 59 años). El 27% de los votantes frenteamplistas desaprueba la gestión y el 79% de los votantes de la Coalición Republicana hace lo propio.

En cuanto a la imagen que la población tiene de Orsi, los porcentajes son muy similares: el 49% tiene una imagen negativa, para el 24% es positiva, para el 25% no es ni positiva ni negativa y el 2% no sabe o no contesta.

Las personas más jóvenes son las que tienen en mayor proporción una imagen negativa del presidente, que llega al 53% entre quienes tienen de 18 a 29 años y al 57% entre quienes tienen entre 30 y 44 años. En tanto, la desaprobación entre las personas de 45 a 59 años es del 44% y del 43% entre los mayores de 59.

Entre los votantes frenteamplistas, hay una división casi en tercios: el 30% tiene una imagen negativa del presidente, para el 30% no es ni positiva ni negativa, y para el 39% es positiva. El 76% de los votantes de la coalición tiene una imagen negativa del mandatario.

En tanto, la desaprobación de la gestión de la vicepresidenta Carolina Cosse es menor que la de Orsi: el 43% de las personas desaprueban su gestión, frente al 28% que la aprueba, el 24% que ni aprueba ni desaprueba y el 5% que no sabe o no contesta.

Las palabras que se asocian con el gobierno de Orsi

La Usina pidió a los encuestados que definieran con una palabra al gobierno, y las más frecuentes fueron “desastre”, “tibio”, “decepción” y “nefasto”. En su análisis, la Usina indica que el 75% de las respuestas válidas expresaron rechazo al gobierno, “con términos que van desde la decepción hasta la condena moral”.

La segunda palabra más frecuente es “tibio”, un término que “no es un insulto sino un diagnóstico político: los encuestados perciben inacción, cautela excesiva e incapacidad de tomar posición”. “Esto sugiere frustración con la gestión más que con la ideología”, añade el análisis de la Usina.

La evaluación positiva, en tanto, es “marginal y dispersa”. “Palabras como ‘honesto', ‘serio', ‘responsable', ‘excelente' o ‘sensato' aparecen”, pero “su presencia es insuficiente para conformar un polo de aprobación estructurado”, sostiene el análisis.

Por otra parte, marca que existen dos tipos de crítica: una “de resultado”, que asocia al gobierno con el “desastre” y el “fracaso”, y otra “de estilo de gestión”, que se asocia más con palabras como “tibio”, “improvisación”, “inoperante”, “lento”.

También se les pidió a los encuestados que le dieran una nota al gobierno del 1 al 10, y más de la mitad (el 54%) le dio entre 1 y 4. El 24% le dio 1.

Las áreas mejor y peor valoradas

Las áreas de la gestión mejor valoradas son salud, política económica, políticas de género, infraestructura y obras públicas, situación de calle y pobreza infantil, en ese orden. Casi un tercio de la población no contesta o no sabe identificar en qué áreas el gobierno tuvo mayor éxito.

Las peor valoradas son seguridad, trabajo, política económica, situación de calle y educación, en ese orden. Casi siete de cada diez personas mencionan la seguridad y más de cuatro de cada diez mencionan el trabajo entre los mayores desaciertos del gobierno en términos de gestión.

Las expectativas y la realidad

Consultados respecto a las expectativas que tenían en relación a la gestión de este gobierno antes de que comenzara, el 32% respondió que sus expectativas eran altas, el 29% dijo que eran moderadas, el 25% contestó que eran bajas y el 14% no supo responder o no contestó. Quienes tenían mayores expectativas eran las personas de nivel socioeconómico bajo y los jóvenes.

Para el 64% de las personas, el desempeño del gobierno de Orsi hasta el momento está “por debajo de lo esperado”; el 19% opinó que es “acorde a lo esperado” y para el 3% está “por encima de lo esperado”. El resto no supo responder o no contestó.

Para el 61% de los frenteamplistas, el gobierno está por debajo de sus expectativas.