“La gente no nos votó ni para tirar las estanterías ni para dejar las cosas como estaban: nos votó para cambiar”, afirmó el presidente de la fuerza política Fernando Pereira, luego del Plenario previo al Congreso de octubre.

El Frente Amplio (FA) reunió este sábado en la Huella de Seregni a su Plenario Nacional, con delegados de sus distintos sectores y con representantes de las coordinadoras de Montevideo y de las mesas departamentales del interior, como paso previo al Congreso Ordinario, que se desarrollará entre el 16 y el 18 de octubre. El Plenario aprobó el informe que guiará la discusión del Congreso y que “tiene el objetivo de delinear el rumbo estratégico que orientará la acción política, programática y orgánica” de la fuerza política, según se sostiene en el documento, al que accedió la diaria.

La diputada comunista Tatiana Antúnez dijo a la diaria que el “documento recoge todo lo que se entendió que debía recoger para disparar la discusión”, pero “no es letra grabada en piedra”. De cara al Congreso -que llevará el nombre de José Mujica-, el texto será discutido en los 500 comités de base del FA a lo largo del territorio nacional. En el Plenario, que duró poco más de tres horas, hubo bastante consenso sobre el informe, al punto tal de que se aprobó por unanimidad y sin mayores discusiones, según supo la diaria. Antúnez dijo que la fuerza política “está tomando el camino de no barrer debajo de la alfombra”, lo que generó una buena evaluación por parte de los integrantes del plenario.

“Tenemos muchas expectativas de que sea un Congreso que marque la cancha en relación a las circunstancias actuales del gobierno actual, pero, sobre todo, que construya el Frente Amplio del futuro”, afirmó en rueda de prensa el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, al término del encuentro.

Pereira dio este sábado el puntapié inicial con un informe sobre la coyuntura internacional, el momento actual del gobierno y la fuerza política. La principal idea, según contó a la diaria el exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera, es que “no es lo mismo que gobierne el Frente Amplio a que gobierne la derecha”.

Pereira dijo que en su discurso transmitió a los delegados que “hay dos proyectos de país y que la gente no nos votó ni para tirar las estanterías ni para dejar las cosas como estaban: nos votó para cambiar”. “Este es un gobierno de cambio”, afirmó; y llamó a “hacer política con los cambios”.

Según Pereira, “hay un gobierno que avanza” y existe “un abismo” entre la actual administración y las políticas implementadas durante el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou. “Lacalle luce mejor en la tribuna cuando habla, cuando se expresa, cuando comunica”, pero “en la cancha tuvo resultados muy negativos”, mientras que, “probablemente, Yamandú Orsi no luzca tan bien en la tribuna, pero en la cancha gobierna mejor”, afirmó.

Este será “un año clave”

Por otra parte, Pereira destacó la dificultad que supone para el oficialismo no contar con mayoría en la Cámara de Diputados. En ese marco, este sábado también se abordó el tratamiento de la Rendición de Cuentas, para el cual, “al momento, no tendríamos los votos”, señaló a la diaria la diputada del MPP Inés Cortés. “Está bastante más complejo el escenario que para el presupuesto del año pasado”, agregó.

En el documento que puso a consideración del Plenario se reconoce que existe una “enorme carencia anímica” entre los militantes, así como en “una parte no menor de las direcciones intermedias”, como las departamentales, las coordinadoras o los zonales. Esto se adjudica a “problemas en la gestión de la política y errores en la comunicación del gobierno nacional”.

Carrera dijo que en el Congreso de mediados de octubre tiene que darse el debate sobre “cómo debemos actualizar nuestra participación política”, por ejemplo, en las mesas departamentales, “que muchas veces vemos que no tiene la participación activa a nivel de la estructura que debería tener”. Cortés mencionó que uno de los planteos expresados desde las bases este sábado fue sobre “la necesidad de unirnos” y que las iniciativas del gobierno “sean defendidas, no solo por las bases del Frente Amplio, sino también por nuestra base social, que es más amplia que el Frente Amplio”.

Fernando Pereira, el 8 de agosto, en La Huella de Seregni. Foto: Rodrigo Viera Amaral

En cuanto al vínculo entre el partido y el gobierno, Pereira aseguró que está siendo “de primer nivel”. Sin embargo, admitió que “si pasa por debajo del radar que colocamos 600 millones de dólares para los que más tienen, obviamente, la política sobre este tema no la hicimos de buena manera”. “Nuestra apuesta principal tiene que ser, primero, que nuestros votantes entiendan que estamos cumpliendo nuestro programa”, resaltó.

Pereira afirmó que este será “un año clave” para “dar respuestas a los planteos de nuestra gente”. “En la medida de que las respuestas sean claras, en que nuestro pueblo entienda, en que las viviendas que se están construyendo se empiecen a ver, en que la duplicación del presupuesto para abatir los asentamientos se empiecen a ver, va a haber una mayor comunión entre nuestros votantes y nuestra acción de gobierno. Eso requiere paciencia”, señaló.

El presidente de la fuerza política sostuvo que se está previendo un “trabajo de mediano plazo, de como mínimo un año, pero estamos seguros de que vamos a volver a los guarismos de aprobación de gobierno y de la fuerza política que sean capaces de enfrentar una derecha que es dura y que tiene poder político, económico y mediático”.

La necesidad de consolidar “posiciones claves en materia de política exterior”

La política exterior sobresale entre los temas que han distanciado al gobierno de la fuerza política. El año pasado fue principalmente el posicionamiento de Uruguay en torno al conflicto en la Franja de Gaza, y este año viene siendo el relacionamiento con distintas iniciativas impulsadas por el gobierno de Estados Unidos. La primera situación se dio en mayo, cuando Orsi visitó un portaaviones estadounidense junto al embajador Lou Rinaldi, y en el último mes hubo dos episodios: la participación del embajador uruguayo en Estados Unidos en una reunión sobre terrorismo político organizada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por un lado, y por otro, las conversaciones entre ambos países para que Uruguay reciba a personas deportadas por el gobierno de Donald Trump.

Sobre la coyuntura internacional, y puntualmente sobre los posicionamientos en torno a Palestina, en el documento aprobado por el Plenario se subraya “la necesidad de alcanzar una mayor precisión y dinamismo por parte del gobierno nacional en la fijación de su postura ante la comunidad internacional”. La postura del gobierno, se sostiene, “viene despertando atención en la opinión pública y, de manera específica, genera legítimas valoraciones éticas negativas por parte de colectivos de la izquierda social y política”. Ante este escenario, se considera “fundamental abrir canales de diálogo e intercambio que permitan consolidar posiciones claves en materia de política exterior con consensos amplios a escala social”. Se afirma que “definir líneas estratégicas claras no solo fortalecerá la certidumbre institucional, sino que también asegurará respaldos necesarios de la fuerza política en el plano internacional”.

En el Plenario, según supo la diaria, se habló de la postura general del FA en los temas de política exterior y se expresaron algunos “malestares”, pero con el foco puesto más que nada en el impacto en la aprobación del gobierno. El análisis incluyó el crecimiento de la derecha y la injerencia de Estados Unidos en la región, así como la importancia de las elecciones de Brasil a principios de octubre. Todo eso “sabiendo lo importante que es que esté gobernando el Frente Amplio en este contexto internacional, pero también los solos que estamos”, señaló Cortés.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Sobre el diálogo que el gobierno mantiene desde hace meses con Estados Unidos para la llegada de personas deportadas, Pereira señaló que “hay 500.000 deportados de Estados Unidos y otros lugares del mundo y Uruguay no ha traído ninguno, es decir, que hemos logrado desde el gobierno de Uruguay que todavía no haya venido ninguno”. No obstante, aclaró que esto no quiere decir que “no vaya a venir ninguno”, pero “quiere decir que hay que trazar una línea: no puede entrar a Uruguay nadie” que “no quiera venir a Uruguay”.

Según informó la diaria días atrás, en los documentos que Estados Unidos intercambió con Uruguay se habla de “uruguayos deportados” y de “reunificación familiar”. El presidente del FA dijo que, “naturalmente, es mucho mejor si vienen personas a reconstruir nexos familiares, aunque no sean uruguayos”. A su vez, señaló que, “naturalmente, va a haber uruguayos deportados”. Con todo, afirmó que “es una política exterior de Estados Unidos deplorable”.

Consultado sobre si el acuerdo es una moneda de cambio en otras negociaciones con Estados Unidos, Pereira manifestó: “Moneda de cambio no hay. Hay un país que impone”. El presidente del FA consideró que “negociar hay que negociar”, ya que “no es que Uruguay tenga una posición de fuerza que diga ‘no voy a conversar con Estados Unidos’”. De todos modos, insistió en que “el límite que no debemos dejar vulnerable” es “que se violenten los derechos humanos”. “Si no se violentan, van a llegar a Uruguay”, señaló, y puso como ejemplo los ex reclusos de la cárcel de Guantánamo que Uruguay recibió en calidad de refugiados durante el gobierno de Mujica.