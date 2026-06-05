Rigen nuevos precios de los peajes: conocé los cambios en las tarifas

Las tasas que aplican para autos y camionetas para este semestre subieron entre 5 y 7 pesos según las diferentes modalidades de pago.

El Poder Ejecutivo publicó esta semana el decreto que establece las nuevas tarifas de peaje que se cobran en rutas nacionales, válidos desde el 1° de junio de este mes, como parte del sistema de ajustes semestrales que establece la normativa vigente.

En el caso de las categorías 1 y 2, que incluyen autos y camionetas, tractores sin semirremolque y ómnibus de hasta 25 pasajeros, el gobierno estableció que la tarifa básica pase de 190,20 a 196,57 pesos uruguayos: un incremento de 6,37 pesos. En tanto, la tarifa que aplica a los vehículos adheridos al sistema de telepeaje es de 167 pesos, 5 más que el semestre anterior, mientras que la correspondiente al Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive) es de 214, en cuyo caso la suba es de 7 pesos.

Por otra parte, las categorías 3, 4 y 5, que contemplan vehículos o equipos de carga de hasta tres ejes y seis ruedas, vehículos de dos ejes más remolques de dos ejes sin ruedas duales y con telepeaje, ómnibus de más de 25 pasajeros y vehículos o equipos de carga de tres ejes y más de seis ruedas, pagan desde este mes y hasta la próxima actualización una tarifa básica de 258,50 pesos, un telepeaje de 220 y una tarifa Sucive de 282.

Siguen en la lista los vehículos o equipos de carga de cuatro o más ejes sin tritrén, que están comprendidos en la categoría 6 y ahora pagan una tarifa básica de 527,78 pesos, un telepeaje de 449 y tarifa Sucive de 575.

Finalmente, para los vehículos o equipos de carga tritrenes, correspondientes a la categoría 7 –que abarca únicamente a los vehículos de este tipo–, el abono básico será de 883,22 pesos, el telepeaje de 751 y Sucive de 963.