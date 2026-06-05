Rigen nuevos precios de los peajes: conocé los cambios en las tarifas

El Poder Ejecutivo publicó esta semana el decreto que establece las nuevas tarifas de peaje que se cobran en rutas nacionales, válidos desde el 1° de junio de este mes, como parte del sistema de ajustes semestrales que establece la normativa vigente.
En el caso de las categorías 1 y 2, que incluyen autos y camionetas, tractores sin semirremolque y ómnibus de hasta 25 pasajeros, el gobierno estableció que la tarifa básica pase de 190,20 a 196,57 pesos uruguayos: un incremento de 6,37 pesos. En tanto, la tarifa que aplica a los vehículos adheridos al sistema de telepeaje es de 167 pesos, 5 más que el semestre anterior, mientras que la correspondiente al Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive) es de 214, en cuyo caso la suba es de 7 pesos.
Por otra parte, las categorías 3, 4 y 5, que contemplan vehículos o equipos de carga de hasta tres ejes y seis ruedas, vehículos de dos ejes más remolques de dos ejes sin ruedas duales y con telepeaje, ómnibus de más de 25 pasajeros y vehículos o equipos de carga de tres ejes y más de seis ruedas, pagan desde este mes y hasta la próxima actualización una tarifa básica de 258,50 pesos, un telepeaje de 220 y una tarifa Sucive de 282.
Siguen en la lista los vehículos o equipos de carga de cuatro o más ejes sin tritrén, que están comprendidos en la categoría 6 y ahora pagan una tarifa básica de 527,78 pesos, un telepeaje de 449 y tarifa Sucive de 575.
Finalmente, para los vehículos o equipos de carga tritrenes, correspondientes a la categoría 7 –que abarca únicamente a los vehículos de este tipo–, el abono básico será de 883,22 pesos, el telepeaje de 751 y Sucive de 963.