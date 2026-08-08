Oddone dijo que el gobierno trabaja para enfrentar al fenómeno de El Niño y que accedió a dos fondos de financiamiento

Gabriel Oddone y Adriana Arosteguiberry, el 7 de agosto, en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados por el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

El senador del Partido Nacional (PN), Sebastián da Silva, postuló que el gobierno debería crear un fondo de emergencia que permita paliar los efectos del fenómeno meteorológico de El Niño, que ya se manifiesta en nuestro país y para el que se esperan mayores incidencias en los últimos dos meses de este año.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, Da Silva consideró que hay que “empezar a ver el final del año con una concepción catastrofista”, dada la gravedad que puede revestir El Niño, el cual recordó “ya se llevó tres vidas” en lo que va de su desarrollo. Es así que sostuvo que “no debería haber tema más importante” que la búsqueda de soluciones hasta que el fenómeno meteorológico finalice en el próximo año. En ese sentido, sostuvo que la creación del fondo propuesto posibilitará atender las diferentes “situaciones puntuales” que se puedan presentar, y que pueden llegar a ser “enormes y diversas”.

El senador nacionalista resumió la iniciativa como “separar para cuantificar lo que va a ser la catástrofe”, y resaltó la necesidad de “atender fundamentalmente” las cuencas de los ríos “más bellacos”. También instó a la UTE a “largar el agua antes de que empiece a llover, de forma tal que después no las agarren todas juntas y se genere otro desastre”, en caso de lluvias torrenciales que puedan afectar el caudal de agua de las represas en su propiedad.

Igualmente, y como parte de la iniciativa, propuso “hacer un checklist” para diferentes organismos del Estado, de manera de garantizar una respuesta adecuada de su parte, y advirtió que es posible que se den vencimientos impagos dentro del sector rural, dada las posibilidades de “perder la cosecha” y “no tener chances de poder sacar la producción” que puedan ocurrir en el rubro, algo que valoró que el Banco República deberá prever.

A todo ello añadió la importancia de “tener claros [los] sistemas de protección [y] de primeros auxilios en localidades y pueblitos más chicos”, ya que es posible que los fenómenos meteorológicos sucedan “en forma intempestiva”, y apuntó también a “habilitar la importación sin impuestos” de materiales y otros elementos de construcción que puedan ser requeridos en casos de reconstrucciones.

Consultado sobre el mecanismo apropiado para el funcionamiento de la herramienta, Da Silva apuntó a la instalación de “una especie de fideicomiso” similar al denominado Fondo Covid, implementado por el gobierno pasado en respuesta a la pandemia por covid-19, y que esté “separado” de las Rentas Generales, ya que “si vos apartás de Rentas Generales, vas a poder meter ahí todo lo concerniente a este desastre”. En ese sentido, y consultado sobre cómo el Estado podría encontrar el financiamiento necesario para su funcionamiento, el senador nacionalista indicó que, tal como ocurrió con el mencionado fondo, “una vez que se genere el gasto, después se va a financiar”.

“Lo que se viene es un elemento extraordinario y presupuestalmente lo inteligente es que se tome como algo extraordinario. Para tomarlo como algo extraordinario, vos lo tenés que poner en un cajoncito aparte y a partir de ahí ver los mecanismos de financiamiento, que son varios. Inclusive dentro del presupuesto vos podés hacerlo”, aseveró el senador.

Oddone: “El Poder Ejecutivo ya lo está trabajando”

Por su parte, y consultado al respecto en una rueda de prensa tras comparecer ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados por el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sostuvo que el gobierno ya se encuentra “trabajando en el diseño de un fondo” que permita atender las consecuencias de los desastres climáticos.

Oddone indicó que así lo informó a los legisladores que asistieron a la sesión de la Comisión, en la que también anunció que “por primera vez en la historia del Uruguay”, el país accedió a “dos fondos provistos por organismos internacionales” –la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– que “están estrictamente direccionados a atender eventos climáticos catastróficos a tasas muy convenientes”, con un valor total estimado en 555 millones de dólares.

El ministro de Economía y Finanzas dijo que para ambos casos, cada acuerdo “ya está cerrado”, por lo que el financiamiento en cuestión “ya está disponible”, y añadió que el gobierno pretende “agregar recursos [...] provenientes de Rentas Generales”, al tiempo que también buscará la colaboración del sector privado, “de manera tal de tener un fondo de intervención para enfrentar eventos catastróficos en los próximos años”. “El Poder Ejecutivo ya lo está trabajando”, concluyó.