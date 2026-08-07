Orsi tras ciclón extratropical: “Las respuestas fueron rápidas” y los organismos estuvieron “alertas, preparados y trabajando”

Este viernes por la mañana, el presidente Yamandú Orsi realizó un balance de la situación tras el evento meteorológico extremo que se vivió durante la jornada del jueves y disparó alertas tanto del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como del Poder Ejecutivo. Valoró que “las respuestas fueron rápidas” y todos los organismos involucrados –las intendencias, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional– estuvieron “alertas, preparados y trabajando”.

El mandatario señaló que el punto crítico se registró durante la tarde y la noche, cuando se declaró la alerta. Reconoció que “no solo fue la faja costera”, sino que también hubo “circunstancias complejas” en el norte del país que llevaron a “cortes de energía, caída de árboles y techos que volaron”.

Dijo que también hay “otras respuestas” que se deberán implementar a partir de hoy y en el correr de los próximos días en función de que hay “problemas serios, por ejemplo, en temas de vivienda”. Además, se detuvo en que una persona “tuvo la desgracia de una descarga por un rayo” y falleció en Cerro Largo, pero aclaró que al margen de ese caso no se lamentaron más víctimas.

“De todas formas, por cómo queda el tendido eléctrico, por las circunstancias en las que queda todo, hoy hay que andar con cuidado [y] los trabajos tienen que ser con cuidado”, advirtió. Este viernes está en agenda una reunión para planificar de cara al fenómeno meteorológico de El Niño, pero Orsi aclaró que “no es esto” y “vendrá después, más allá de que pueda tener alguna conexión” ya que “lo complejo va a empezar a partir de septiembre” asociado a un “mayor caudal de lluvia”.

Los números que dejó el ciclón

El director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, detalló en rueda de prensa que se trató de “dos eventos que se registraron en el mismo día”: tormentas fuertes y severas que afectaron al litoral oeste para luego desplazarse a todo el territorio nacional y la entrada de un ciclón extratropical que afectó la zona sur del país, sobre la línea de la costa, a las 21.00.

Indicó que el fenómeno se desarrolló como estaba previsto y las primeras zonas en las que impactó fueron Canelones, Maldonado y Rocha, con su “pico más alto” a las 23.00. “Los daños en mayor magnitud que han sido cuantificados hasta este momento están dados en el departamento de Maldonado, el que tuvo mayor afectación en árboles y tendidos eléctricos, seguido por el departamento de Rocha y en un grado un poco inferior el departamento de Canelones”, listó.

En lo que respecta a la interrupción de servicios eléctricos, dijo que en Maldonado hubo 61.000 servicios interrumpidos, al tiempo que las tareas de Bomberos y los trabajos municipales tuvieron mayor énfasis en ese departamento y en Rocha, zonas donde hubo “mayor número de caídas de árboles y columnas del tendido eléctrico”.

La evaluación de daños en viviendas comenzó este viernes. Además, se desarrollan las tareas de restablecimiento de servicios y se trabaja en la liberación de rutas que quedaron obstruidas por la caída de árboles, lo que demandará “por lo menos 48 horas más”. Según el Mapa Interactivo de la Situación del Servicio Eléctrico de UTE, al momento hay 24.615 servicios afectados por 727 incidencias identificadas, la mayoría de ellas en Maldonado (7.333), Rocha (4.578), Cerro Largo (3.762) y Montevideo (1.218).

Hubo 143 actuaciones de Bomberos a nivel nacional

Distintos organismos también informaron las consecuencias que dejó el evento. Según un comunicado que la Dirección Nacional de Bomberos emitió durante las primeras horas de este viernes, se realizaron 103 intervenciones en el interior del país y 40 en el área metropolitana, con lo que la cifra ascendió hasta las 143 a nivel nacional.

Una de las localidades que acumuló un mayor número de actuaciones fue Rivera, donde se registraron 12 voladuras de techo, cuatro árboles caídos en la vía pública, dos desplomes de columnas de alumbrado público, una caída de la ventana de un apartamento y el derrumbe parcial de una vivienda.

Las condiciones climáticas adversas también impactaron con fuerza en Melo, donde hubo 15 intervenciones de las autoridades por cuatro voladuras de techo, nueve árboles caídos y dos columnas de alumbrado caídas. A su vez, en Minas se registraron 12 despliegues por ocho voladuras de techo y cuatro inspecciones. Maldonado, por su parte, acumuló nueve intervenciones por tres desprendimientos de techo y seis árboles caídos.

En José Ignacio hubo cinco intervenciones, mientras que en San Gregorio de Polanco, Salto, Paysandú, Treinta y Tres, Fraile Muerto, Lascano y Rocha hubo cuatro en cada caso. En Piriápolis se dieron tres, y en Florida, Vergara, Río Branco y Castillos, dos. Finalmente, la DNA solamente debió actuar una vez en San Carlos, Santa Teresa, Carmelo y Chuy.

Según informó la Intendencia de Montevideo a la diaria, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales “atendió 247 reclamos” que en su “gran mayoría están vinculados a anegamiento de calles y viviendas por la lluvia intensa del mediodía del 6/8 y a caída de árboles y ramas por el viento fuerte registrado desde esa noche”.

“El anegamiento y saneamiento explica el 56% de los reclamos (calles y viviendas inundadas, bocas de tormenta y cámaras obstruidas), y el arbolado el 28% (árboles y ramas caídas). El resto se distribuye entre asistencia a municipios, apoyo social a familias afectadas, alumbrado público y vialidad”, precisaron. Hay 73 reclamos que se concentran en el Municipio A y le siguen el C, G, F y D.

Asimismo, la diaria accedió a un informe del gobierno de Canelones. Indicaron que el Sistema Integrado de Respuesta a la Emergencia de Canelones canalizó 444 solicitudes, de las cuales 92 están finalizadas y 181 siguen en proceso –además de 17 canceladas y 154 pendientes–. Del total, 222 se debieron a inundaciones, 55 se vincularon con la asistencia a damnificados y otras 48 estuvieron motivadas por la caída de arbolado en la vía pública. También hubo 39 calles cortadas, 40 reportes de tendido eléctrico caído, 23 alertas por afectaciones a viviendas y un total de 17 evacuaciones.

“Dos familias se encuentran evacuadas por daños en sus viviendas. Una integrada por un adulto y tres menores en el municipio 18 de mayo, y otra familia integrada por dos adultos y dos niños en Las Piedras, ambas en buen estado de salud”, indicaron. Además, no se registraron rutas cortadas en el departamento, se registraron 58 milímetros de lluvia en Santa Lucía como pico máximo y la racha máxima de viento que se registró, en San Jacinto, fue de “80 km/h proveniente del sector suroeste a las 20.20 horas” del jueves.