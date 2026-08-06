Etcheverry dijo que la solución al uso de la caminería rural “pasa por encontrar fuentes genuinas de recursos”

Aunque estrictamente no forma parte del proyecto presupuestal, el tema se está conversando en la comisión de la Cámara de Diputados que tiene a estudio la Rendición de Cuentas. Primero fue el presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista Carlos Enciso, quien la semana pasada afirmó que “algo van a tener que pagar”, con relación al uso del sector forestal de la caminería rural.

El intendente de Florida informó a los legisladores que actualmente se está tratando de generar junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) un fideicomiso “para dar respuesta a la nueva caminería rural, vinculada a la presión, a la carga forestal y a los ejes forestales que hoy no tributan en los departamentos”. De este modo, Enciso retomó un asunto que había planteado el año pasado el intendente de Paysandú, el también nacionalista Nicolás Olivera, quien propuso “ir afianzando el concepto de que el que rompe paga” con respecto al transporte de madera. Esto último provocó en su momento una respuesta de rechazo por parte de la Sociedad de Productores Forestales.

En ese marco, la titular del MTOP, Lucía Etchverry, también se expresó al respecto este miércoles en el ámbito de la comisión. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, la ministra sostuvo que “el tema de la caminería rural no se resuelve por una cuestión de jurisdicciones”. “Podemos estar todos los días diciendo 'esto es departamental' o 'esto es nacional', pero lo cierto es que hay que resolverlo”, afirmó.

Etcheverry sostuvo que la postura del Poder Ejecutivo en este tema “es no esquivar las dificultades”. “Podremos resolverlo o no, cometeremos errores o no será lo que efectivamente satisfaga las necesidades, pero estamos convencidos de que tenemos que asumirlo. Ese es el sentido de gobernar”, expresó.

Acerca de la propuesta del fideicomiso, Etcheverry dijo: “Lo estaremos viendo”. Señaló que la solución a este problema “pasa por generar o encontrar fuentes genuinas de recursos”, porque, de lo contrario, “es como desvestir un santo para vestir a otro”. “Lo cierto es que la frazada es corta”, subrayó.

En ese sentido, la ministra mencionó “dos aspectos que podrían valorarse”. En primer lugar, “la posibilidad de un porcentaje incremental en la medida en que el Congreso de Intendentes establezca un mecanismo de cooperación con el MTOP para poder, efectivamente, recaudar las multas que están debidamente auditadas”. Apuntó que el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares “podría tener otros mecanismos” al respecto.

“¿Por qué decimos incremental? Eso para nosotros es sustantivo, que quede claro, porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene un préstamo que se tomó en el 2024, a pagar con la recaudación de multas. Por lo tanto, no es que todo el monto se pueda destinar, obviamente, a este eventual fideicomiso, pero sí lo que sea incremental, en la medida en que tengamos la cooperación de instrumentos que tienen los gobiernos departamentales”, agregó Etcheverry.

En segundo lugar, con respecto al pago por uso, la titular del MTOP dijo que hay que tener presente “una mirada a nivel territorial” para evitar “duplicar aportes” y para que, “efectivamente, pueda identificarse y aplicarse con un diseño variable”. “No es lo mismo cuando el vehículo va con 70 toneladas o 44 toneladas que cuando viene vacío; no debería aportar lo mismo; no en todas las zonas ni en todas las rutas. La idea es no duplicar eventuales aportes”, subrayó.

A modo de cierre, Etcheverry aseguró que el ministerio está “tratando de avanzar con celeridad con el Congreso de Intendentes” con el objetivo de “jerarquizar” la caminería rural, “que ha cambiado producto de la transformación de la actividad económica en cada uno de los departamentos”.