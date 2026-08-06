Manini Ríos le presentó a Orsi sus propuestas para la Rendición: “Creo que el presidente va a buscar la forma de aproximación”

“Nosotros no aseguramos ni dejamos de asegurar votos hasta tener una respuesta”, afirmó el líder de Cabildo Abierto, y señaló que el presidente fue “receptivo” y, “a grandes rasgos, entendió bien por qué son las propuestas”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este jueves en la Torre Ejecutiva al líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, quien le presentó las propuestas de su partido para el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, así como tres iniciativas para financiarlas.

Los dos votos de CA en la Cámara de Diputados se volvieron imprescindibles para la aprobación de la Rendición de Cuentas luego de que, hace casi un mes, gran parte de la bancada de la Coalición Republicana anunciara que no votaría en general el proyecto. Tras el encuentro con Orsi, que se extendió por poco más de una hora, Manini afirmó: “Nosotros no aseguramos ni dejamos de asegurar votos ni nada hasta tener una respuesta, pero la actitud nuestra ha sido desde el principio constructiva; queremos ser parte de la solución y no agravar los problemas que hoy vive buena parte de nuestra sociedad”.

A diferencia de hace un año, cuando se reunió con Orsi por el Presupuesto Quinquenal, Manini Ríos concurrió sin el diputado de CA Álvaro Perrone. Consultado sobre quién lidera la negociación con el oficialismo, afirmó que “los votos son de los dos diputados en el Parlamento, pero Cabildo Abierto es uno solo” y “no hay mayor división o diferencia”.

El cabildante aseguró que vio “muy receptivo” al presidente, quien, “a grandes rasgos, entendió bien por qué son las propuestas”. “Creo que el presidente va a buscar la forma de aproximación con lo que nosotros estamos proponiendo”, sostuvo Manini Ríos. La propuesta con la que Orsi estuvo “casi que totalmente de acuerdo”, según dijo Manini, fue la implementación de una “campaña de bien público para educar, concientizar y prevenir a la sociedad sobre los riesgos para la salud del consumo de cannabis”. Manini Ríos aseguró que ese es “un aspecto claro” sobre el que, “seguramente, va a haber una respuesta positiva”.

Asimismo, consideró que, “probablemente, haya avance” sobre otras propuestas. CA se mantiene en contra de que la asignación única para la infancia y la adolescencia propuesta no esté condicionada 100% a la asistencia a la educación y la salud. A su vez, propone que el pago de la asignación sea exclusivamente a través de la Tarjeta Uruguay Social, una de las cuatro prestaciones que se unificarían con la Rendición. “Si no se obliga al adulto que recibe esa asistencia a que cumpla con esos aspectos, no va a haber posibilidad alguna para ese niño, y es tirar la plata nada más porque es eternizar el problema”, enfatizó Manini.

Varias de las propuestas de CA, a las que accedió la diaria, requieren recursos: incrementar en un 50% la asignación única, aumentar 20 millones de dólares anuales las partidas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, asignar recursos al Instituto Nacional de Rehabilitación “para la instalación de talleres de oficios e infraestructura de trabajo en los predios carcelarios”, y retirar los artículos del proyecto que “disponen la reasignación de partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas”. Para financiarlas, Manini Ríos le propuso a Orsi, principalmente, que se aplique un “gravamen temporal a bancos comerciales y empresas administradoras de crédito tras años recientes de ganancias extraordinarias”.

“Se lo acabo de explicar al presidente, lo escuchó, tomó nota; veremos cuál es la reacción”, dijo Manini Ríos sobre la propuesta de financiación. El razonamiento de CA, explicó, es que “un sistema financiero que gana más de 1.000 millones de dólares por año, que, evidentemente, ese dinero sale de los uruguayos”, debería devolverle “a la sociedad un 5% de esas ganancias, aunque sea en forma temporal”. Para el líder de CA, no es “una medida muy dura” ni “tampoco creo que se vayan entidades financieras que están ganando lo que están ganando porque se les pida un aporte del 5%”. La propuesta añade que “se deberán incluir salvaguardas contra el traslado del costo a hogares y empresas”.

Consultado sobre la expectativa respecto a la respuesta del Poder Ejecutivo, Manini Ríos señaló que quieren “que se consideren” las propuestas y aclaró: que las “consideren no quiere decir que las acepten tal cual; que se consideren todas las propuestas porque todas son de sentido común y necesarias. Nosotros no estamos poniendo líneas rojas ni dinamitando puentes, nosotros lo que queremos es que se mejore el proyecto para avanzar hacia la solución de problemas reales”. Sostuvo que, “seguramente, en los próximos días”, el presidente les dirá “qué es lo que se piensa hacer de los distintos puntos, y nosotros vamos a actuar con seriedad, con responsabilidad, como lo hemos hecho hasta ahora, como siempre”.